Uribes: “Valencia tiene que estar como ciudad y club histórico en el Mundial”

Valencia, 18 may (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, dijo este domingo a EFE que “Valencia tiene que estar como ciudad en el Mundial 2030 y también el Valencia CF como grandísimo club histórico y fundamental" en la liga española.

“La posibilidad para nosotros es cierta y en serio. Me parece que se dan las condiciones. El trabajo se va a hacer, los deberes se van a hacer, habrá un nuevo Mestalla con seguridad, así me lo cuentan, y creo que si eso se produce Valencia tendrá en un par de añitos probablemente el estadio más moderno de España, y, por tanto, será una garantía de candidatura seria al Mundial de 2030”, destacó en declaraciones a la Agencia EFE.

Uribes presenció el partido del Valencia Femenino de este domingo en el estadio Antonio Puchades de Paterna, el último en la máxima categoría tras su descenso, contra el Real Madrid, y estuvo en el palco con miembros del Valencia como la directora financiera, Inma Ibáñez, o el director general, Javier Solís.

“Vamos a seguir visitando el estadio, me trasladan confianza y me trasladan determinación. Creo que la sociedad valenciana lo tiene muy claro y también los grupos políticos, esta unidad necesaria para un proyecto de la envergadura que es estar en un Mundial creo que se está produciendo”, expresó.

En ese sentido, Uribes afirmó que el CSD “ha estado ahí desde el minuto uno, incluso cuando Valencia no se sabía si iba a estar o no en la candidatura”. “Defendí esa necesidad, esa idea, porque me parece que es fundamental y, por tanto, espero que se vayan viendo las cosas en estos próximos tiempos, cómo se avanza, para reconocer a Valencia y al Valencia CF como se merece”, añadió.

Uribes destacó que su presencia en el partido del Valencia Femenino se debe a la gran apuesta del CSD por la profesionalización del fútbol femenino y el trabajo en una nueva vía de ingresos para los clubes a través de la quiniela femenina.

“Desde el CSD llevamos muchos años comprometidos con el fútbol femenino con el Gobierno de España. Cuando me acercaba al campo lo venía calculando, hemos invertido 39,5 millones de euros: 20 para la Liga Femenina y 19,5 para los clubes. Ahora vamos a tener muy pronto la quiniela femenina que también es otra aportación. Además, quería estar con el Valencia en su último partido en Primera y también con el Real Madrid, que es un excelente club”, finalizó. EFE

plm/cta/ism