Paula Fernández se estrena como candidata del PRC y pide unidad para gobernar Cantabria

Santander, 18 may (EFE).- La candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria en 2027, Paula Fernández, ha pedido este domingo al partido unidad para ganar las próximas elecciones autonómicas y volver al Gobierno, en un acto en Santander en el que ha estado arropada por dirigentes y militantes regionalistas.

El acto ha servido para proclamar a Paula Fernández candidata después de ganar las primarias a principios de mayo, lo que la convirtió en la sucesora como cabeza en las listas autonómicas del histórico líder del PRC, Miguel Ángel Revilla.

A esta convención, presidida por Revilla, los tres candidatos que compitieron con Fernández en esas primarias, los alcaldes de Torrelavega, Javier López Estrada, y de Reocín, Pablo Diestro, y el diputado, exconsejero y ex jefe de gabinete de Miguel Ángel Revilla, Guillermo Blanco.

Revilla ha dicho que vive el "momento final de una etapa personal", en el que "poco a poco se le irá viendo desparecer del foco del partido" y ha vuelto a pedir el apoyo "absoluto" de todo el PRC a la candidata, como él mismo se va a imponer. "Tenemos que estar todos detrás de ella", ha clamado.

Y ha prometido hacer campaña "pueblo a pueblo" para que en 2027 los regionalistas vuelvan al Gobierno de Cantabria para sustituir al Ejecutivo del PP que "no tiene pulso y no funciona", con una presidenta, María José Sáenz de Buruaga, "que no aparece por ningún sitio". "Todavía voy por ahí y creen que el presidente soy yo", ha bromeado.

"En 2027 vamos a ganar las elecciones", ha aseverado después Paula Fernández, quien ha pedido unidad en un momento de cambio en el PRC y ha reivindicado que este partido tiene las "raíces más solidas" de todos los que tienen presencia en Cantabria.

Fernández se ha comprometido a ser la "cara visible del regionalismo del Siglo XXI" y ha recalcado que, aunque el PRC es un partido de consensos, "no se va a casar con nadie". "Si es necesario sumar, sumaremos, pero del lado que nos garantice el compromiso con Cantabria", ha concluido.

También han asistido cargos orgánicos e institucionales y militantes del PRC, algunos de los cuales han intervenido para trasladar su apoyo a la candidata y reivindicar el legado y la historia del Partido Regionalista y apostar por su futuro. EFE

