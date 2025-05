María Pérez: "Lo he pasado mal, no sabía cómo iba a estar después de los Juegos"

Redacción deportes, 18 may (EFE).- La granadina María Pérez, que logró la victoria este domingo en los 35 kilómetros de la Copa de Europa de naciones en Podebrady (República Checa), declaró que, pese a la contundente victoria que consiguió, lo pasó "mal" porque "no sabía cómo iba a estar después de los Juegos Olímpicos", su última competición internacional hasta el momento.

Nueve meses después de su última gran competición internacional, los Juegos Olímpicos de París, María Pérez volvió a ponerse un dorsal con las mejores marchadoras del mundo y se impuso con un tiempo de 2h38:59, aventajando en 36 segundos a la italiana Antonella Palmisano.

Hoy he vuelto a la competición, no sabia cómo iba a ser después de los Juegos, y lo he pasado mal. He tenido que parar dos veces, ha hecho frío, he sufrido, pero en parte por eso sigo aquí", dijo María Pérez, al término de la prueba, en la que se acordó de su compañera Laura García-Caro, ausente en la competición, a la que "echaron de menos".

Cristina Montesinos, inédita en esta temporada, llegó a Podebrady con el objetivo de hacer la mínima para los Mundiales de Tokio y, con un tiempo 2h46:18, consiguió su objetivo terminando sexta. "Me encontraba muy bien, aunque de piernas no tanto, pero contenta por cumplir el objetivo".

Beatriz Cantero, sustituta de Laura García-Caro tras su renuncia, finalizó undécima con 3h04:04.

"Estoy contenta por cómo ha ido todo. Me sacaron dos tarjetas en el kilómetro nueve, me agobié un poco, pero solo pensaba en terminar y al final lo conseguí, que era lo importante", confesó.

El equipo español de 35 km logró la medalla de plata, solo superada en el podio por Italia. EFE