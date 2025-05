Cuando empezar una serie es un arte: estas son las mejores cabeceras de la televisión

Javier Picazo Feliu

Madrid, 18 may (EFE).- La frescura y el ritmo de ‘Friends’, la presentación de personajes siempre sorprendente de ‘Los Simpson’, la música de ‘Verano Azul’ o la secuencia puzzle digital de ‘Juego de Tronos’ tienen algo en común: son sorprendentes, pegadizas, son parte de la cultura popular y quedan grabadas en la memoria.

Detrás de esos cerca de 30 segundos de media de metraje previo al comienzo de una serie hay mucho trabajo que consigue transformar ese momento en algo memorable.

Algunos de estos ‘openings’ más icónicos se remontan a hace más de 60 años, cuando la música y el ingenio eran las armas de los productores, otros son campañas millonarias de marketing y publicidad hechas con las últimas tecnologías.

Aquí, algunas de las más icónicas:

‘Bonanza’ (1959)

Las historias del rancho La Ponderosa en Nevada arrancaban con la emblemática música de David Rose (que incluso el mismísimo Johnny Cash versionó) y un mapa ardiendo del área en el que se sitúa la ficción. El resto, una de las presentaciones de personajes más recordadas de la historia que fue rodada en el lago Tahoe, entre los estados de California y Nevada.

‘La Familia Addams’ (1964)

En blanco y negro y con la música del compositor de Hollywood Vic Mizzy, este ‘opening’ con la mansión de fondo pintada a mano y la familia, con Carolyn Jones y John Astin como Morticia y Gómez Addams, chasqueando los dedos como acompañamiento musical marcó un antes y un después. Un estilo que perdura en todas las versiones de series y películas que se han hecho de la saga hasta la fecha. Imborrable.

'La tribu de los Brady' (1969)

Una serie que rompe moldes. De las primeras en los años 70 en hablar de las familias enlazadas al juntarse una familia formada por una viuda con 3 hijas y un viudo con 3 hijos. No fue pionera solo por eso, sino que su presentación fue de las primeras veces en las que rompió la cuarta pared televisiva, al formar cuadrados con sus caras en los que se miran los unos a los otros y miran al espectador. Pura magia setentera con música inolvidable.

'Verano Azul' (1981)

Es quizás la cabecera más famosa de España. Antonio Mercero se inventa una intro en la que la alegre música de Carmelo Bernaola es la protagonista absoluta mientras presenta a los personajes mezclando planos aéreos de Nerja, la localidad malagueña que nunca volvió a ser la misma tras el rodaje de la serie. Un himno y un recuerdo muy emotivo para millones de telespectadores.

'El Equipo A' (1983)

‘En 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del Ejército Americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido’... El resto es historia de una generación. El ‘opening’ lo tenía todo: música inolvidable, explosiones, presentaciones únicas e incluso a Mr.T haciendo las delicias de jóvenes y adultos.

'Los Simpsons' (1989)

La serie animada creada por Matt Groening cuenta con 36 temporadas y cerca de 800 episodios con un arranque que engancha por ser probablemente la mejor presentación de personajes de la historia. Desde el primer episodio ha ido cambiando tanto en su aspecto (el dibujo no era el mismo al inicio) como en su formato, al pasar de 4:3 a 16:9, lo que le dio un aspecto más fluido y mayor definición.

Una serie considerada por la revista estadounidense 'Time' como la mejor del siglo XX cuyo ‘opening’ además tiene una particularidad, nunca es el mismo. Al final, cuando todos llegan al sofá, lo hacen siempre de una forma diferente y es quizás su rasgo más característico. Pero no sólo eso, la música de apertura ha cambiado innumerables veces, las frases que Bart escribe en la pizarra nunca se repiten y hay situaciones que se modifican para sorpresa del espectador. Una serie que es leyenda.

'Friends' (1994)

La canción interpretada por el grupo ‘The Rembrandts’ no solo estuvo durante semanas como la canción más escuchada en las emisoras de radio de todo el mundo, sino que ha marcado época. La serie es una de las más vistas de todos los tiempos pero su introducción es parte de la cultura popular.

La presentación de personajes, el juego con los paraguas y, sobre todo, el baile alrededor de la fuente es historia de la televisión. Una escena que, según relatan los propios actores, no fue nada divertida: El agua estaba helada, estuvieron rodando durante horas y solo el humor de Matthew Perry salvó la situación de acabar en “tragedia”.

'Cuéntame cómo pasó' (2001)

420 episodios, 23 temporadas y 22 años en emisión en 'prime time', lo que le convierte en la serie que más tiempo ha estado en emisión en la historia de España y la sexta mundial. Y su cabecera estaba a la altura, tirando de la nostalgia que provoca la canción del grupo 'Fórmula V' y las imágenes de archivo. Su intro ha cambiado con la historia, al igual que la sintonía, interpretada por numerosos cantantes entre los que figuran Rosario, Miguel Ríos, Los Secretos o Ana Belén.

Un ‘opening’ en sintonía con la temática del año que abordaba la serie en ese momento, pero que mantiene en todos ellos ese aire de documental perfecto para narrar la historia del país y de sus protagonistas en un retrato único de España desde 1968 a 2001.

'La que se avecina' (2007)

Una de las mejores cabeceras digitales de series en España. El encargo lo tuvo el estudio audiovisual y de contenido en 3D 'El Exilio'. Una cabecera que es similar a un origami dinámico que se va transformando en el edificio en el que sucede la acción y luce espectacular. Especial mención a la presentación de personajes como muñequitos de papel con las caras de los personajes correteando por el escenario.

'Juego de Tronos' (2011)

El director y el equipo de producción y diseño tenían claro que la secuencia previa a los episodios de la serie fuese un mapa pero sin ser un mapa tradicional. Se les ocurrió también que todo estuviese presentado a vista de cuervo (por su protagonismo en la historia) y que todo fuese creado digitalmente.

Dicho y hecho. En la cabecera, cada casa y cada reino, se presenta y desvela como un puzzle con la música del compositor iraní-alemán Ramin Djawadi acompañando, en uno de los arranques más imponentes hechos jamás. El trabajo lo realizó la empresa californiana Elastic junto con el estudio A52 , responsables también de otros ‘openings’ premiados como 'The Last of Us', 'Shögun', 'Los Anillos de Poder (El Señor de los Anillos)', 'True Detective' o 'Westworld', entre otros muchos éxitos.

Menciones especiales:

Hay otras muchas series con arranques míticos, tantas que daría para infinidad de crónicas. Entre ellas 'Mad Men', 'Severance' (Separación), 'Los Serrano', 'Expediente X', 'El príncipe de Bel Air', 'Shameless', 'Beverly Hills 9020010' (Sensación de Vivir), 'The Mandalorian' (sus créditos finales) y en animación otras tantas como 'Los Picapiedra', el 'Inspector Gadget' o las de anime del maestro Hayao Miyazaki, 'La vuelta al mundo en 80 días', 'Marco' o 'Sherlock Holmes'.

Unas cabeceras musicales que son obras de arte y hacen de la experiencia algo inolvidable. EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 301125 y otros)