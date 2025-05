Pacheta: "Esta victoria nos mete en la pelea"

La Coruña, 17 may (EFE).- José Rojo ‘Pacheta’, que este sábado se estrenó en el banquillo del Granada con triunfo ante el Deportivo (2-3), dijo que está “sumamente feliz” por el triunfo de su equipo.

“Esta victoria nos mete en la pelea. Son tres puntos muy importantes por cómo están conseguidos. Los chicos han hecho un esfuerzo descomunal, han entendido lo que le estamos pidiendo, y ese esfuerzo es lo primero que tenemos que hacer. Y una vez que tú te esfuerzas, como además son buenos, nos acerca a la victoria”, manifestó en rueda de prensa.

Eludió hablar de la jugada anterior al primer gol de su equipo, en la que el Dépor reclamó penalti de Neva a Diego Villares: “No la he visto todavía, he estado saludando a Donato, que me ha hecho una ilusión tremenda verle”.

“Hemos sufrido mucho al final, pero creo que hemos hecho un partido muy interesante durante muchos minutos. Esta es la línea a seguir porque creo que hemos sido capaces de reponernos ante las adversidades”, destacó.

Pacheta no quiere pensar más allá del próximo partido ante el Castellón: “Hemos dicho que lo primero era ganar aquí y ahora solo estamos concentrados en el Castellón", declaró, y confesó que su equipo todavía está “débil.”

"El equipo no está sólido. Cuando estos jugadores cojan solidez, estos son muy buenos. Nos puede todavía la ansiedad porque somos el Granada y tenemos la obligatoriedad de volver por el tamaño de la ciudad. Pero si no va bien, esa presión al jugador le aprieta”, concluyó. EFE

