Giráldez: “No firmo la Conference”

Vigo, 17 may (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, dijo, en la víspera de recibir al Rayo en Balaídos, escenario de un duelo directo por Europa, que “no” firma la clasificación para la Conference League a dos jornadas para el final del curso.

“Prefiero no ser el equipo revelación y acabar séptimo. No firmo la Conference porque no firma otra cosa que no sea ganar el partido de mañana”, declaró el técnico gallego, que no entiende que un sector del celtismo ya esté hablando de la próxima temporada y de la posibilidad de ganar la Conference.

“Aún no estamos clasificados, no se acabó la temporada y estamos hablando de la temporada que viene. Es el mensaje opuesto al que debemos tener todos en nuestra cabeza, de estar unidos y centrados en el presente”, incidió en su comparecencia ante los periodistas.

Giráldez ve a sus jugadores “estables” para ir a por un objetivo “ambicioso” y con el que no contaban al principio de temporada, por eso entiende que en el vestuario no puede haber “ni miedo ni relajación”.

“Los jugadores me transmiten mucha tranquilidad. Espero que mañana veamos nuestra versión habitual y hagamos un buen partido sabiendo del privilegio por saber que vamos a llegar a la última jornada en séptima posición, y eso es una auténtica barbaridad”, aseveró.

Aunque todavía no ha ganado al Rayo como entrenador del Celta, Giráldez cree que en el duelo de la primera vuelta en Vallecas y en el de la pasada temporada en Balaídos estuvieron bastante bien.

“Merecimos más en esos dos partidos”, afirmó el entrenador gallego, que elogió el trabajo que está realizando Íñigo Pérez, con el que mantiene una buena amistad desde hace años.

“Ha sido un jugador al que me he enfrentado en categorías inferiores y al que conozco desde hace muchos años. Cuando él jugaba en el Athletic Club yo jugaba en la cantera del Real Madrid y coincidíamos muchas veces. Me parece un entrenador brillante, espectacular, que está haciendo una temporada descomunal con el Rayo”, indicó.

Finalmente, habló de los tres factores que han llevado a su equipo a depender de sí mismo para entrar en Europa a falta de dos jornadas para el final del campeonato.

“Primero la unión entre todos, dentro del vestuario, del vestuario hacia el club, del vestuario y el club hacia la gente, de la gente hacia nosotros, periodistas, todos. Siempre ha habido una comunión muy bonita entre todas las partes. Segundo creo que la valentía en la forma de afrontar los momentos complicados de la temporada y en la forma de ir a jugar cada fin de semana con la misma idea. Y luego el fútbol. Creo que tenemos talento y fútbol para poder tener esa valentía. Tenemos jugadores muy buenos y eso hace que todo esto haya ido mejor de lo esperado”, concluyó. EFE

dmg/jpd