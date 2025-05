Revilla llega a los juzgados de Santander para el acto de conciliación con el emérito

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, junto a su representante legal, el abogado catalán José María Fuster-Fabra, acaba de llegar al complejo judicial de Las Salesas, en Santander, para el acto de conciliación, a las 10.00 horas, con el rey emérito, que le reclama 50.000 euros por manifestaciones injuriosas en programas de televisión al regionalista.

Previamente han entrado en el juzgado la abogada de Juan Carlos I, Guadalupe Sánchez, que también se encarga de las acciones civiles emprendidas por Alberto González Amador -el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-, y el procurador del monarca, que no se espera que asista.

El acto, señalado por el Juzgado de Primera Instancia número 13 de la capital cántabra, se celebrará en la sala de vistas número 9 de la sede judicial de la capital cántabra, y no se espera que asista el monarca, que se encuentra desde hace unos días en España, para disfrutar este fin de semana de las regatas de la localidad pontevedresa de Sanxenxo a bordo del Bribón. "Hace mucho que no voy a Santander", manifestó a preguntas de los medios.

Con motivo de la cita, inédita en los juzgados cántabros, se han reforzado medidas seguridad con presencia más agentes de la Guardia Civil.

El acto de conciliación está regulado en la Ley de Jurisdicción Voluntaria y consistirá en una comparecencia de las partes ante la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander. Al mismo, conciliante y conciliado pueden acudir por sí mismos o por medio de su procurador.

Si no compareciera la parte solicitante se le tendría por desistido y se archivaría el expediente, mientras que si no lo hiciera el conciliado, se pondría fin al acto, teniéndose la conciliación por intentada a todos los efectos legales, aunque esto último no se contempla en este caso, ya que Revilla irá con Fuster-Fabra, experto en terrorismo y afiliado al PRC, y que hará las alegaciones, consideraciones y exposiciones que considere oportunas en defensa de los intereses de su cliente.

En el acto de conciliación, que se celebrará en la sala de vistas número 9 de los juzgados de Las Salesas, el solicitante expondrá su reclamación, en este caso los 50.000 euros que Juan Carlos I reclama a Revilla (y que serán donados a Cáritas España) por declaraciones "injuriosas" en medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de 2025, y el expresidente de Cantabria y diputado del PRC contestará lo que crea conveniente.

Si se alcanza conformidad entre el rey emérito y el regionalista en todo o en parte del objeto de la conciliación, se hará constar detalladamente en un acta aquello cuanto acuerden y que el acto terminó con avenencia, así como los términos de la misma, debiendo ser firmada por los comparecientes. Y si no se consigue acuerdo alguno, se hará constar que el acto terminó sin avenencia.

Finalizada la comparecencia, la letrada de la Administración de Justicia dictará un decreto donde hará constar el resultado de la misma: la avenencia o, en su caso, que se intentó sin efecto o que se celebró sin avenencia, acordándose el archivo definitivo de las actuaciones.