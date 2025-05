Moyano, sobre la visita a Granollers: "Tenemos mucho que ganar y muy poco que perder"

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 14 may (EFE).- El entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Nacho Moyano, declaró este miércoles que su equipo tiene “mucho que ganar y muy poco que perder” en el partido que dentro de dos días disputará contra el Fraikin Granollers.

“Granollers no es el mejor sitio para ir a jugar con necesidad, aunque esta temporada quizá estamos en una situación más tranquila que en años anteriores. Es verdad que todavía no tenemos cerrada la permanencia, pero no tenemos tanta urgencia como en los últimos años”, comentó en rueda de prensa.

El Frigoríficos encara las últimas tres jornadas de la liga Asobal con cuatro puntos de ventaja sobre el Helvetia Anaitasuna y el Bada Huesca, que ocupan el puesto de promoción de descenso y descenso directo, respectivamente.

“Tenemos que seguir con la misma ambición, pensando que matemáticamente todavía no hemos conseguido el objetivo de la permanencia. Nos quedan tres partidos y hay que afrontarlos como tres finales”, avisó.

En este sentido, apuntó que en el Palau d’Esports de Granollers tienen “mucho que ganar y muy poco que perder” porque se miden a un rival que está “en un gran momento de forma” y que necesita la victoria para “seguir enganchados a la pelea por la segunda y tercera posición”.

“Allí siempre nos costó muchísimo ganar, pero veo al equipo bien, con ganas de darle continuidad al buen trabajo que venimos haciendo”, subrayó el preparador del Frigoríficos. EFE

