Testigo por el atropello múltiple en una boda de Torrejón: "Oí el acelerón porque fue muy brusco"

El primer testigo del juicio por el atropello mortal que dejó el 6 de noviembre de 2022 cuatro muertos y nueve heridos de gravedad durante la celebración de una boda en Torrejón de Ardoz ha declarado este martes que el acusado, Micael D.S., apodado 'El Portugués', realizó "un acelerón muy brusco" cuando se dirigió hacia las personas fallecidas y heridas y que no hizo ningún aviso "con el claxon" ni nada similar.

Así lo ha declarado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid el primero de los testigos que ha acudido, el padre del novio de la boda, Manuel R. B. "Oí el acelerón porque fue muy brusco. Antes de llegar al espacio donde se originan los asesinatos, se lleva a tres jóvenes por delante [con lesiones más leves] y, cuando se aproxima donde estaba mi madre y mi hermano, ahí es donde realiza un acelerón fuerte. En absoluto oí un claxon o algo similar", ha relatado. El hermano y la madre de este testigo fueron dos de los fallecidos como consecuencia del atropello.

El atropello tuvo lugar a las 2.44 horas a la salida del restaurante El Rancho, ubicado en el número 6 de la avenida de la Constitución, donde se estaba celebrando una boda gitana con unos 500 invitados, "250 de una parte de la familia y 250 de la otra", según el padre del novio. Entre los invitados, no figuraba ni el acusado de asesinato, El Portugués, ni sus acompañantes, según la declaración como testigo del padre del novio.

Durante la boda, al padre del novio, según su versión, le informaron de que había un altercado y acudió a intentar mediar. "Cuando me acerqué, vi que [el acusado] estaba alterado. Yo le dije que tenía que abandonar la boda y que el otro implicado en el altercado también se tenía que ir, pero él me dijo de malas formas y con un tono altivo y arrogante que no se iba", ha apuntado.

En ese momento, el acusado estaba acompañado de su hijo y el padre del novio estaba acompañado de su hermano Casiano R. B. Ambos se enzarzaron hasta que, según el testigo, el hijo del acusado le golpea. "Arremete contra mí con puñetazos y luego, una segunda persona, me da otro", ha declarado. En ese momento, "dos personas acompañaron al acusado y a su hijo para que se marcharan".

"Lo siguiente que recuerdo es que aparece el asesino, se acerca a la puerta del local, veo el coche aparecer y veo este trágico suceso cuando acelera y mata. Oí el acelerón porque fue brusco. Fue un horror ver a las personas", ha expresado el padre del novio, y ha añadido que, a continuación, todo lo generó "horror, angustia y pánico".

"ME ATROPELLARON Y YA NO ME ACUERDO DE NADA"

La segunda testigo en declarar este martes ha sido la madre del novio, Carmen N. V., que fue una de las heridas la noche de la boda. "Cuando me atropellaron, no oí el coche ni nada, y tampoco recuerdo haber oído un claxon. A partir de ese momento, ya no me acuerdo de nada", ha explicado.

A esta testigo, madre del novio, le causaron lesiones de fémur y de cadera y una perforación en el riñón, según ha informado en su declaración. Ella, que no conocía al acusado, se sorprendió de "las pintas y la vestidura" que tenía. "Este señor estaba grabando a las mujeres, pero no le di importancia porque estaba atenta a otras cosas de la boda", ha relatado.

También ha acudido a declarar, en tercer lugar, el hermano del novio de la boda, Casiano R. N., que también fue atropellado durante la noche del 22 de noviembre. "Escuché un ruido muy fuerte, como si fueran bombas, y de repente me pilló a mí también. No me dio tiempo a reaccionar", ha recordado.

La representante de la Fiscalía solicita una condena de 226 años de prisión por cuatro delitos de asesinato (25 años por cada uno de ellos) y nueve de intento de asesinato (14 años por cada uno de ellos). Por su parte, todos los abogados de la acusación excepto uno piden prisión permanente revisable, según han reiterado antes de comenzar la sesión de este martes en declaraciones a los medios.