Morant avisa que las universidades tendrán "que ponerse las pilas" para ser de calidad

Madrid, 12 may (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha advertido de que las universidades "tendrán que ponerse las pilas" para poder impartir una enseñanza de calidad y ha reiterado que "nadie tiene que sentirse amenazado" con la nueva ley.

Antes de presidir el Pleno del Consejo de Universidades, el órgano de coordinación académica y consulta por el que deben pasar las normas y propuestas del Gobierno, en el que participan las 91 universidades -públicas y privadas-, la ministra ha incidido en que el decreto de nuevas universidades "no va en contra de nadie, si hacen las cosas bien".

"Y aquel que no esté haciendo las cosas bien, ese tendrá que o ponerse las pilas o directamente no será una universidad en nuestro país", ha recalcado tras señalar que el Gobierno hará prevalecer el interés general para que los jóvenes tengan "una universidad que no solo garantice la calidad, sino también el acceso en igualdad de oportunidades".

Ha explicado que el decreto que hoy se presenta a las universidades, y del que ya han sido informadas las comunidades autónomas, trata de "poner coto a la aparición de universidades privadas que no cumplen con la calidad suficiente" y ha reiterado que hay que "revertir una década de recortes y de decadencia que sufren las universidades públicas y que ha hecho que se abra la puerta a la aparición de privadas".

De momento, el Ejecutivo ha flexibilizado algunos criterios en cuanto a los plazos de adaptación de las universidades que ya están en marcha, pero está decidido a que las solicitudes de apertura en trámite inicial se atengan a los nuevos criterios, y requieran de la evaluación favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de la agencia de calidad autonómica.

Un punto del decreto que afecta a 10 universidades en proceso de creación y que ha levantado duras críticas de las comunidades gobernadas por el PP, mientras que otras como el País Vasco aluden a una invasión de competencias.

Morant ha arremetido contra aquellos gobiernos regionales que han infrafinanciado a sus universidades públicas y "están obligando directamente a los estudiantes a estudiar en una privada.EFE