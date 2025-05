Mateo Arias deja el Cisne para firmar con el Villa de Aranda

Pontevedra, 12 may (EFE).- El extremo izquierdo Mateo Arias, jugador del BM Cisne e internacional con la selección júnior, jugará la próxima temporada en el Tubos Aranda Villa de Aranda, donde se reencontrará con el técnico Javier Márquez, quien ya lo dirigió en el equipo gallego.

“Ha sido una decisión muy dura y muy personal, pero siento que es algo que necesito para seguir creciendo en mi carrera. Lo que he vivido aquí no lo podía imaginar ni en mis mejores sueños, me llevaré momentos para toda mi vida”, destacó el jugador pontevedrés, al que le restaba un año de contrato con el Cisne, en su vídeo de despedida.

Arias, de 23 años, es el máximo goleador del Cisne con 153 goles en los 29 partidos que ha disputado esta temporada en la División de Honor Plata, en la que el curso pasado firmó 147 tantos en 30 partidos.

En la temporada 2022-23, la última suya en la liga Asobal, el extremo, que ha desarrollado toda su carrera en el equipo de su ciudad, finalizó con una media de 2.8 goles por encuentro. EFE

dmg/og