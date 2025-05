Calviño: Está claro que se debe reducir dependencia de otras partes del mundo para defensa

Bruselas, 12 may (EFECOM).- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, aseguró este lunes que la situación global "ha dejado claro" que la Unión Europea (UE) tiene que reducir su dependencia de otras partes del mundo en el ámbito de la seguridad y defensa.

"En general, la seguridad y la defensa no es un área en que a ninguno de los Estados miembros le gustaría tener que invertir y, sin embargo, ahora mismo la situación global ha dejado claro que necesitamos reducir nuestra dependencia de otras partes del mundo", declaró en un evento del centro de estudios Bruegel en Bruselas.

Calviño indicó que ahora el BEI tiene "una muy sólida cartera de más de veintidós proyectos que están siendo analizados en la actualidad, incluidos proyectos puramente militares".

"Son cuarteles militares, pero incluyen también defensa, protección de fronteras, espacio, ciberseguridad, drones, todo tipo de áreas en las que creo que el BEI puede desempeñar un papel importante en movilizar inversión", comentó.

La política detalló que en el ámbito de la seguridad y la defensa se necesita "una amplia gama de instrumentos para abordar las diferentes deficiencias del mercado".

"Hay necesidad de movilizar financiación a gran escala para grandes proyectos de infraestructuras, hay necesidad de apoyar esfuerzos innovadores y más arriesgados y nuevas tecnologías o áreas de investigación, pero también es necesario proporcionar financiación y liquidez a pymes que están operando en la cadena de suministro de los grandes contratistas europeos, y estamos operando en todos ellos", expuso.

Apuntó que el BEI está cerca de cerrar un primer acuerdo con "un gran intermediario financiero europeo, banco financiero, para proporcionar financiación a pequeñas y medianas empresas en la cadena de suministro de grandes contratistas europeos".

En cualquier caso, recalcó que la financiación es "parte de la historia", pero que operar y crear capacidades a nivel europeo "es igual de importante".

En ese sentido, habló de los procesos de adquisición y de estandarización, así como de "garantizar que vamos más allá de los límites nacionales y construimos capacidades europeas, evitando la duplicación y las incoherencias". Se refirió igualmente a que cualquier proyecto financiado sea interoperable.

"Esa debería ser una de nuestras principales prioridades en los próximos meses: asegurar que construimos una capacidad de seguridad y defensa a nivel europeo", resaltó.

Declaró que durante la pandemia del coronavirus lo que la UE hizo "realmente bien" fue establecer el fondo de recuperación.

"Unimos fuerzas sobre la base de la unidad y la solidaridad. Pusimos en marcha un programa masivo de inversión y reformas, y obtuvimos muy buenos resultados con la producción de vacunas gracias a la unión de fuerzas, el enfoque europeo y la colaboración público-privada. Así que ese es el modelo", expresó.

"Lo que necesitamos hacer ahora es desarrollar las capacidades de seguridad y defensa usando la misma hoja de ruta", continuó.

Calviño también se refirió a las nuevas reglas de control del déficit y deuda públicos de la Unión Europea, acordadas durante la presidencia española del Consejo de la UE a finales de 2023, cuando la presidenta del BEI aún era miembro del Gobierno, y que ahora se ha propuesto suspender para aumentar el gasto en defensa.

La exministra dijo que las reglas fiscales pactadas en 2023 "son realmente las mejores posibles" y que se cuenta con "un buen marco".

Agregó que "al final del día" se necesita "encontrar el equilibrio adecuado entre garantizar la estabilidad financiera" y asegurar que se sigue "invirtiendo y movilizando la inversión necesaria para apoyar la competitividad y seguridad de Europa".

"Pero no es solo una cuestión de presupuestos nacionales. No es en absoluto un asunto nacional. Es un asunto europeo, no solo por razones de eficiencia y económicas (...) sino también porque necesitamos garantizar la paz en Europa para los próximos 80 años, ahora que acabamos de celebrar el final de la Segunda Guerra Mundial", explicó.

"Creo que desde todas las perspectivas, económica y política y social, es imprescindible que desarrollemos una capacidad europea y que no nos centremos solo en las inversiones nacionales cuando se trata de seguridad y defensa", afirmó. EFECOM