Giráldez y Caparrós agitan sus once para el duelo de Balaídos

Vigo, 10 may (EFE).- El entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, introduce hasta siete cambios en su once inicial para medirse al Sevilla, en el que Joaquín Caparrós también agita su once para asaltar el fortín celeste.

El técnico gallego apuesta por Damián y Moriba en el doble pivote, con Aspas y el sueco Williot Swedberg respaldando a Pablo Durán en la línea de ataque.

Por su parte, Caparrós mueve tres piezas de su once. Juanlu y Pedrosa actuarán como carrileros, con Ramón, Kike Salas y Badé por dentro. Peque y Lukabakio serán las referencias ofensivas.

Alineaciones:

RC Celta: Guaita; Yoel Lago, Carlos Domínguez, Marcos Alonso; Mingueza, Damián, Moriba, Hugo Álvarez; Aspas, Swedberg y Pablo Durán.

Sevilla: Nyland; Juanlu, Badé, Ramón, Kike Salas, Pedrosa; Gudelj, Saúl, Agoumé; Lukebakio y Peque. EFE

dmg/og