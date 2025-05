Moleiro: "Es frustrante, pero no nos vamos a rendir, no estamos muertos"

Las Palmas de Gran Canaria, 9 may (EFE).- El jugador de la UD Las Palmas Alberto Moleiro manifestó tras la derrota de este viernes ante el Rayo Vallecano (0-1) que es "frustrante" que no consigan puntos para salir del descenso, pero advirtió que seguirán peleando en las tres jornadas que restan para sumar los nueve puntos y obrar el milagro de la permanencia en LaLiga EA Sports.

El atacante tinerfeño no pudo contener las lágrimas mientras se dirigía a las cámaras de DAZN LaLiga para analizar el choque y el nuevo resultado adverso encajado, con palabras entrecortadas.

"Ya las palabras no sirven para nada, estamos muy frustrados porque lo intentamos todo hasta el final pero no salen las cosas. Hay que seguir, quedan nueve puntos, que son la vida para nosotros, y no nos vamos a rendir, no estamos muertos, lo vamos a intentar hasta el final y creo que lo vamos a conseguir", aseguró. EFE

rg/jl