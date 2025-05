Gilsanz: "No vamos a regalar nada a ningún rival"

A Coruña, 9 may (EFE).- Óscar Gilsanz, entrenador del RC Deportivo, pidió este viernes “personalidad” a sus jugadores para afrontar el partido de mañana contra el Sporting en El Molinón, donde podría dar una oportunidad a los menos habituales tras certificar la permanencia matemática.

“Puede que haya algún jugador que entraba menos y que ahora entrene, pero mañana en Gijón vamos a salir con el once que más nos acerque a ganar el partido porque es un ADN que queremos que el equipo tenga siempre, de seguir compitiendo”, afirmó.

En una larga comparecencia ante los periodistas, el técnico gallego incidió en que no entiendo el fútbol a nivel profesional sin ser competitivos hasta “el último minuto del último partido”, por eso prometió que el Dépor no “regalará nada” a ningún rival en estas últimas jornadas.

“El jugador sabe que no vamos a abrir la mano por abrirla, sino que los cambios serán siempre pensando en que el equipo siga en la misma línea ascendente. No vamos a regalar nada a ningún rival”, advirtió.

Gilsanz desconfía de la situación clasificatoria del Sporting, un equipo que, a su juicio, está compitiendo muy bien y cuenta con jugadores de “mucho nivel” en su plantilla.

“En su casa, con su gente, van a intentar hacer un partido de ritmo alto. Tenemos que tener personalidad para jugar un partido en el que va a haber mucho ambiente de fútbol”, avisó.

Gilsanz, que acaba contrato el próximo 30 de junio, no quiso hablar de su futuro en el banquillo de Riazor, aunque insistió en que él está cumpliendo “un sueño” desde que dio el salto desde el Fabril al primer equipo.

“Hay cosas que no dependen exclusivamente de uno y no conviene pensar en lo que no sea el día a día. Todos tenemos sueños y muchas veces van relacionados con ser cada vez mejores, estar cada vez en mejores sitios. Esa frase es de hace seis meses, claro que era un sueño poder estar aquí, pero va pasando el día a día y la experiencia te va enseñando que hay que tener los pies en el suelo siempre”, indicó.

Por último, elogió la “profesionalidad” de Sergio Escudero, que ha vuelto al equipo tras recuperarse de la lesión en el hombro que le obligó a pasar por el quirófano, y de Jaime Sánchez, quien la pasada jornada disfrutó de su primera titularidad.

“Jaime es un ejemplo para sus compañeros en todo. Lógicamente, todo futbolista quiere jugar y él también. Esta semana estará un poco mejor. Para él fue una buena semana, dentro de que Jaime es un ejemplo para todos en el día a día”, afirmó.

“Escudero tiene unas ganas tremendas de estar a disposición del equipo. La semana pasada tuvo unas molestias en el último entrenamiento, pero insistió en que quería estar en la convocatoria, eso habla muy bien de la profesionalidad del futbolista, que lleva mucho vivido en el mundo del fútbol y que quiere estar a disposición en estos últimos partidos”, concluyó. EFE

