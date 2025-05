La supervivencia en Primera contra el sueño europeo

Las Palmas de Gran Canaria/Madrid, 8 may (EFE).- Las Palmas y Rayo Vallecano se enfrentan en un duelo de dos objetivos tan antagónicos como la supervivencia en la categoría y jugar en Europa la próxima temporada, algo para lo que todo no sea ganar en ambos casos no servirá de mucho.

Mientras que el equipo amarillo necesita inexcusablemente los tres puntos para mantenerse en la pelea por la permanencia, el conjunto madrileño tratará de asaltar el Estadio de Gran Canaria para consolidar su inesperado sueño continental.

La derrota del pasado sábado ante el Valencia (2-3) ha dejado a Las Palmas con escaso -casi nulo- margen de error. Un nuevo tropiezo en casa ante el Rayo Vallecano le abocaría a una situación límite en las tres últimas jornadas ante el Sevilla, el Leganés y el Espanyol.

El entrenador del conjunto grancanario, Diego Martínez, no podrá contar con el central escocés Scott McKenna, al que una lesión en el gemelo izquierdo ya le impidió jugar el último partido.

Por el contrario, el técnico gallego sí podrá disponer del máximo goleador amarillo, el portugués Fábio Silva, quien ha forzado en su recuperación de la lesión muscular que sufrió en la pierna izquierda el pasado 19 de abril ante el Atlético de Madrid.

El dilema que deberá resolver Martínez es si apostar desde el inicio por el delantero portugués, a riesgo de perderlo para los tres partidos finales, o darle minutos durante el encuentro, en función de cómo se desarrolle el mismo.

Por otro lado, el técnico vigués podría dar entrada a Jasper Cillessen como guardameta en lugar de Dinko Horkas, tras las dudas que dejó el joven portero croata en el último partido ante el Valencia.

Enfrente está el Rayo Vallecano, que recuperó la confianza la pasada jornada tras ganar un derbi madrileño muy exigente ante el Getafe. Lo peor de ese partido fue la cartulina amarilla que vio el centrocampista senegalés Pathé Ciss y que le hace ser baja. Su lugar en el once lo podría ocupar Óscar Valentín.

La buena noticia para Íñigo Pérez es que recupera al portero argentino Augusto Batalla y al lateral derecho rumano Andrei Ratiu, que se perdieron la pasada jornada por sanción. Es probable que ambos vuelvan a un once titular del que la principal dura reside en la punta del ataque, para el que tanto Adrián Embarba como Sergi Guardiola parten con opciones.

Para el equipo madrileño, con 44 puntos, el partido es clave, puesto que una victoria le aseguraría mantenerse una semana más en la octava plaza que da acceso a Europa y que ahora mismo defiende. Aun así, en el vestuario franjirrojo saben que ganar no será fácil pese a las urgencias de su rival, que en la primera vuelta, también en delicada situación, ganó en Vallecas 1-3.

- Alineaciones probables:

Las Palmas: Horkas o Cillessen; Viti, Álex Suárez, Mika Mármol, Álex Muñoz; Javi Muñoz, Essugo, Bajcetic, Moleiro; Sandro o Fábio Silva y McBurnie.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Aridane, Lejeune, Chavarría; Valentín, Unai López; Isi, De Frutos, Álvaro García; Embarba o Guardiola.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité extremeño).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 21.00 (20.00 insular).

Puestos: Las Palmas (18º, 32 puntos); Rayo Vallecano (8º, 44 puntos).

El dato: De los últimos ocho partidos disputados, Las Palmas sólo marcó antes que su rival ante el Atlético de Madrid (1-0).

Las frases:

- Diego Martínez (UD Las Palmas): "En octubre la permanencia era una quimera y hoy seguimos en la pelea".

- Íñigo Pérez (Rayo): "Este partido es clave para seguir en la pelea por Europa".

LAS PALMAS/RAYO

Altas: Fábio Silva (Las Palmas) y Batalla y Ratiu (Rayo).

Bajas: McKenna (Las Palmas) y Nteka, Montiel y Mumin por lesión y Pathé Ciss por sanción (Rayo).

Dudas: Fábio Silva (Las Palmas).

Apercibidos: Mika Mármol, Januzaj y Bajcetic (Las Palmas) y Adrián Embarba, Álvaro García, Isi Palazón, Gerard Gumbau y 'Pacha' Espino (Rayo). EFE

