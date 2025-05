BBVA resalta el rigor y la independencia de la CNMC y sus compromisos inéditos con pymes

L'Hospitalet de Llobregat (EFECOM).- El consejero delegado de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, ha defendido este jueves la "rigurosidad" y la "independencia" de la CNMC en su análisis de la opa sobre Banco Sabadell y la metodología usada y ha reivindicado los "compromisos muy potentes" que ha adquirido BBVA para blindar el crédito a las pymes, que ha dicho que son inéditos.

En una intervención en el Fòrum Empresarial del Llobregat, impulsado por entidades como la patronal Aeball, el directivo de BBVA ha salido en defensa del análisis hecho por la CNMC dos días después de que el Gobierno haya abierto una consulta pública sobre la opa abierta a ciudadanos, empresas y asociaciones.

Belausteguigoitia ha dicho que los compromisos adquiridos por BBVA "no tienen precedentes" y ha subrayado que cuando CaixaBank y Bankia se unieron para formar el primer banco en España la CNMC aprobó la operación "en primera fase", no se generó "mucho revelo mediático" y no hubo "ningún compromiso en relación a las pymes". EFE