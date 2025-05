PSOE, Sumar y PNV reprochan a Vox su "discurso del odio" hacia los inmigrantes

Madrid, 6 may (EFE).- Los grupos parlamentarios socialista, de Sumar y del PNV han reprochado a Vox su "discurso del odio" hacia los inmigrantes irregulares por su propuesta de expulsarles, al igual que a los menores no acompañados, al culparles del aumento de la delincuencia en España y de un mayor riesgo de actos de terrorismo yihadista.

"En este país ni se detiene ni se expulsa masivamente a inmigrantes. Aquí la política no la marca Donald Trump (...) porque España no es una colonia de Trump y ustedes, como su delegación española, no van a conseguir implantar ni replicar su autoritarismo, apúntenselo en sus pulseras para que no se les olvide", ha advertido la socialista Andrea Canelo al oponerse frontalmente a la moción que ha defendido Vox en el Congreso para disminuir la delincuencia.

Según el defensor de esta moción, Ignacio Gil Lázaro, "desde que gobierna Pedro Sánchez la delincuencia ha crecido y con ello el miedo en amplias capas de la sociedad. En las mujeres, porque son víctimas de una delincuencia sexual disparada; en la España rural, donde se ha perdido la presencia de la Guardia Civil, y en los barrios más populosos donde hay un mayor asentamiento de la inmigración ilegal".

Frente a ello, una de sus propuestas ha sido la expulsión inmediata de los inmigrantes que residen en España de forma ilegal y la devolución de los menores no acompañados a sus padres en sus países de origen.

También ha reclamado un refuerzo de las fronteras en Canarias, Ceuta y Melilla, así como presencia del CNI en Marruecos, un nuevo plan de despliegue de la Guardia Civil en el medio rural y que se reponga el OCON-SUR porque después de que el ministro del Interior decidiera desmantelarlo "las narcolanchas llegan hasta Sevilla", ha dicho.

A todas estas medidas, además del PSOE, también se ha opuesto Sumar, para quien esta moción de Vox "no va de seguridad, sino de odio".

"Quienes hoy alimentan discursos de odio, propagan bulos y estigmatizan, se han convertido en una verdadera amenaza para la convivencia. Cuando se señala a una persona migrante, por el hecho de serlo, se pone en peligro en su vida", ha alertado el diputado Lander Martínez.

En esta misma línea se ha pronunciado desde el PNV Mikel Legarda, quien ha tildado el discurso de Vox sobre la delincuencia y la inmigración no solo de "incierto" sino de "xenófobo", y ha señalado que aunque las cifras de delincuencia son mejorables, "en comparación con la de países de nuestro entorno, en seguridad pública se está en el grupo de cabeza".

La diputada del PSOE ha aprovechado también su intervención para apelar al patriotismo que propugna Vox y reclamarle que defienda a las empresas españolas frente a los aranceles de Trump.

"Apoyen el decreto contra los aranceles para defender a esas empresas", les ha retado y se ha preguntado si en una horas esa delegación de Trump en España, que es como ha calificado a Vox, la engrosa también el PP con sus votos en contra.

Por su parte, el diputado del PP Pedro Samuel Martín García ha considerado curioso que sea el Gobierno con sus aliados separatistas quienes vengan a dar lecciones sobre xenofobia y "mucho menos cuando exime a sus socios del reparto de menores".

Si bien ha defendido que no hay que caer en el error de confundir criminalidad con inmigración, ha destacado que detrás de la entrada de miles de personas inmigrantes están las redes de tráfico de personas y las conexiones con el yihadismo.

Ha afeado además al gobierno que legisle la seguridad del Estado "de la mano de Otegi" y tras recordar este diputado que a causa de un atentado de ETA se vio obligado a dejar la Guardia Civil, ha apelado al lema del instituto armado. "El honor es mi divisa, una vez perdido no se recobra jamás", y, dirigiéndose al gobierno, ha añadido: "Y ustedes de la mano de ETA y salpicados por tantos casos de corrupción, ya llegan tarde".EFE