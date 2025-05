Extremadura considera "irresponsable" que el Gobierno no aporte información "certera" después de una semana

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha considerado un "poco irresponsable" que el Gobierno de España no aporte información "certera" una semana después de haberse producido el apagón.

Así, ha criticado Bautista que este lunes se haya visto a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, dar una "octava explicación". "El Gobierno sigue seis días después sin saber el motivo y esto es absolutamente grave", ha planteado.

"De lo que se trata es de dar información certera y yo no digo que haya que darla inmediatamente a las 24 horas de ocurrir el suceso pero, hombre, seis días después la información ya debería ser absolutamente certera y no tener a los ciudadanos sometidos a esto porque al final el ciudadano se anestesia", ha dicho.

Abel Bautista ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, con motivo de su presencia, junto a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el acto de celebración del Día de la Policía Local de Extremadura en Coria (Cáceres).

En este sentido, el consejero extremeño ha planteado que, cuando "no hay transparencia" en democracia y cuando se somete a los ciudadanos a "vaivenes informativos", éste "desconecta" y tiene el "peligro" de que cuando sigan pasando "hechos preocupantes, hechos graves, pues pudiera ser que el ciudadano haya desconectado completamente".

"Y ahí es cuando el poder, es cuando el Ejecutivo, toma plazas que no le corresponden y ocupa lugares que no le corresponden y coloniza instituciones que no le corresponden y como eso viene ocurriendo en nuestro país, esto es un episodio más en esa colonización, en esa ocupación que supone que el ciudadano esté en este momento, yo me atrevería a decir, en mayor peligro que hace dos años en cuanto a calidad democrática", ha recalcado.

Por ello, ha asegurado que lo que le corresponde al Gobierno "no es levantarse cada mañana a dar una explicación distinta" sino informar "adecuadamente" al ciudadano y, sobre todo, "tomar medidas para que no vuelva a ocurrir".

LA JUNTA "DIO LA RESPUESTA QUE TUVO QUE DAR"

También, y sobre la carta enviada por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le pide que le remita un informe sobre las causas del apagón del pasado lunes, Bautista espera que "dé las explicaciones de lo ocurrido".

"Porque aquí hubo una presidenta y hubo una institución, la Junta de Extremadura, junto a los alcaldes de la región, junto a la Delegación del Gobierno, que hizo lo que tuvo que hacer en esa emergencia, que dio la respuesta que tuvo que dar en esa emergencia, pero sin embargo esa respuesta no fue bilateral por parte del Gobierno de España", ha afeado.

Por ello, ha insistido en que una semana después se informe no a la Junta de Extremadura sino a los ciudadanos y, sobre todo, que se adopten medidas para que no vuelva a suceder. "Mucho me temo que estando enredados en echarle la culpa a las nucleares va a volver a ocurrir, va a volver a ocurrir y sólo pueden ver ustedes los informes que hay de la propia Red Eléctrica en la que ya apunta de la inestabilidad del sistema al sacar del suministro eléctrico a la energía convencional", ha asegurado.

No obstante, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social ha reconocido como un "paso positivo" la comunicación a la Central Nuclear de Almaraz que vuelva a entrar en funcionamiento "de manera urgente para aportar estabilidad al sistema".

Así, en su opinión, es un "reconocimiento tácito" de lo que debió hacerse los días previos en los que "ya hubo señales del apagón, de ir a cero energético en nuestro país. Ese paso es positivo y veremos a ver si es suficiente en función de las medidas que adopte el Gobierno en los próximos días".