Vitor Roque marca su primer gol con Palmeiras casi dos meses después de su debut

São Paulo, 4 may (EFE).- El delantero Vitor Roque rompió este domingo su sequía y marcó su primer gol con la camiseta del Palmeiras, casi dos meses después de su debut, en la victoria del equipo paulista, por 1-0, sobre Vasco da Gama, en la Liga brasileña.

El exjugador de Real Betis y FC Barcelona anotó en el minuto 60, al aprovechar un pase franco del extremo Estêvão tras un error garrafal del cuadro carioca en la salida del balón.

El artillero brasileño de 20 años, que inició el partido en el once titular, lo celebró de forma efusiva con el resto de sus compañeros.

"Tengo una sensación de alivio porque hacía bastante tiempo que buscaba este gol. Estoy muy feliz", reconoció en declaraciones a TV Globo al término del encuentro, sobre el césped del estadio Mané Garrincha de Brasilia.

El atacante, el fichaje más caro de la historia del fútbol brasileño, agradeció a sus compañeros y al técnico portugués Abel Ferreira por apoyarle "en esa batalla" para lograr su primer gol.

"El delantero vive del gol. Hacía algunos partidos que no marcaba y me venía presionando, pero gracias a Dios he podido marcar", explicó.

En los doce partidos anteriores con el Palmeiras, Vitor Roque no había conseguido celebrar un solo gol. Desde su debut el pasado 10 de marzo, le anularon un par de tantos por fuera de juego y provocó algún que otro penalti en compromisos anteriores.

Esa falta de puntería provocó que perdiera la vitola de titular indiscutible frente a otras opciones como el argentino 'Flaco' López, que además ha aprovechado las oportunidades que le ha venido dando Abel Ferreira para cuajar excelentes actuaciones.

Con este triunfo por la mínima sobre el Vasco da Gama, Palmeiras suma 16 puntos en 7 jornadas y continúa el pulso con el Flamengo por el liderato del Campeonato Brasileño.

Por su parte, el conjunto de Río de Janeiro, con un balance de dos victorias, un empate y cuatro derrotas, empieza a mirar de reojo la zona de descenso a la segunda división. EFE