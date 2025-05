El PP acusa al Gobierno de hacer "una política energética sectaria": "Conocía el riesgo pero lo negó"

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha acusado al Gobierno de "anteponer" la energía renovable a la seguridad del suministro, hecho que ha provocado el apagón nacional del 28 de abril, según ha apuntado.

"Hemos visto como no ha sido capaz de garantizar un suministro de energía en España y nos ha llevado al apagón", ha destacado este domingo en declaraciones a los medios Martín, quien ha afirmado que el Ejecutivo "conocía el riesgo de los apagones, pero los negó siempre".

"El apagón es consecuencia de una política energética sectaria, una política en la que el Gobierno prima unas energías como son la solar y la fotovoltaica mientras que demoniza otras como es la nuclear, los ciclos combinados o la hidroeléctrica", ha declarado la popular.

Esta "demonización" supone un problema, según Martín, porque esas energías "son las que pueden acudir al rescate cuando se producen oscilaciones en la red".

"Los españoles lo primero que piden es energía, lo segundo es que sea barata y en tercer lugar que sea verde y que contamine lo menos posible", ha apuntado Martín, acusando al Gobierno de haber "invertido" este orden y haber "antepuesto la energía renovable a la seguridad del suministro".

"QUEREMOS NOTICIAS DIRECTAS DEL GOBIERNO"

La dirigente popular ha señalado que tanto Red Eléctrica como el Gobierno "llevaban tiempo presumiendo de estar batiendo récord de renovables", e incluso una semana antes del apagón dijeron que se había batido récord de fotovoltaica.

"Queremos saber qué es lo que ocurrió, queremos tener noticias del Gobierno directas y no escuchar solo a los técnicos y a los expertos que son los que están dando información razonable y con conocimiento de lo que hablan. El Gobierno conocía del riesgo de los apagones, pero siempre los negó. La Red Europea de Gestores de Redes de Electricidad ya advirtió que España era el país europeo con mayor riesgo de apagón, especialmente para 2025 y que esta situación se va a mantener hasta 2030", ha destacado.

"El Gobierno lo conocía pero lo negó. Lo negó una y mil veces y las consecuencias están ahí. 60 millones de personas sin luz hace una semana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar respuestas, conocer la verdad", ha aseverado Martín, que ha recordado que el PP aboga por prolongar la vida de las centrales nucleares.

En ese sentido, el PP solicita "un plan de contingencia", en el que se mantengan las centrales nucleares. "No podemos ser una excepción en Occidente. Pero no sólo eso, se tiene que apostar por almacenamiento. Estamos en un tercio de almacenamiento de lo que estaba previsto. Tenemos que invertir en redes. No podemos ser una isla energética. España tiene que estar conectada con Europa", ha asegurado.

En cuanto a la petición directa de explicaciones, Martín ha recordado que el PP va a interpelar a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, tanto en el Congreso como en el Senado, y que van a llevar también el debate en el Parlamento Europeo porque "el apagón fue una vergüenza nacional".

"NO VALE ENGAÑAR MÁS A LOS CIUDADANOS"

Preguntada por la posibilidad de nacionalizar Red Eléctrica, Martín ha destacado que el Gobierno ya es el máximo accionario a través de la SEPI.

"No vale hablar de nacionalización cuando Red Eléctrica tiene como mayor accionista al Gobierno de España a través de la SEPI. No vale engañar una vez más a los españoles. La presidenta es una exministra socialista. Pero es que la mitad de los miembros del Consejo de Administración tienen vinculación con el PSOE. No pueden decir que el Gobierno no es responsable. El Gobierno es responsable porque es el accionista mayoritario de Red Eléctrica española", ha afirmado.

"Fue capaz de anteponer la ideología a la tecnología. Y porque nos ha llevado a un apagón anunciado que todo el sector, todos los expertos ya habían anunciado que se podía producir. El Partido Socialista y el Gobierno son los que tienen que dar todas las explicaciones posibles sobre lo que ocurrió aquel día", ha sentenciado Martín, que ha remarcado que no es lógico que el Gobierno afirme que no se volverá a producir un apagón cuando "no conoce los motivos".

El Partido Popular, tal y como ha señalado Martín, solicita conocer quién diseñó la composición de mix energético el día 28 de abril, "quién permitió que se generara electricidad con la aportación de un porcentaje de renovables tan alto y de un porcentaje tan bajo de aquellas formas de producción de energía que dan estabilidad al sistema".

"Esa es la pregunta y esperemos que el Gobierno pueda responderla porque llevamos una semana sin que haya sido capaz de dar una mínima explicación", ha apostillado Martín.