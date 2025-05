Ocampo: "No podemos generar una crisis por un solo partido"

Manresa (Barcelona), 3 may (EFE).- El entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, insistió este sábado, tras la derrota ante el Río Breogán (93-104), que no pueden "generar una crisis" pese a haberse complicado el billete para las eliminatorias por el título.

"Hace una semana ganamos tres partidos seguidos y todo parecía ir bien. Son cosas que pasan, pero lo importante es gestionarlo bien", subrayó el técnico del cuadro manresano desde la sala de prensa del Nou Congost.

En este sentido, Ocampo ha señalado que su plantilla debe entender que "no es un deber jugar el 'play-off'", sino una ambición a la que llegarán si son competitivos y juegan bien.

"Lo más importante es que juguemos bien. Da igual contra quién juguemos o cuándo, lo fundamental es que trabajemos en nosotros mismos para ser competitivos y estemos contentos con lo que estamos haciendo", remarcó el preparador gallego.

No obstante, el preparador del conjunto catalán deberá abordar el reto de "recuperar moralmente a la plantilla" tras encajar dos derrotas consecutivas que han puesto en peligro su posición en la clasificación.

"Puede ser que hoy haya parecido que no corrimos o no jugamos sueltos, pero eso no es falta de actitud. A veces, te bloqueas por la tensión y te quedas paralizado. Algunos de nuestros jugadores es la primera vez que están en una situación como esta. Es normal que la presión les cueste gestionarla", remarcó Ocampo.

Finalmente, sobre las claves de la derrota ante el conjunto gallego, el técnico del Baxi Manresa señaló que "se resume en el primer cuarto" que se cerró con 15-30 para los visitantes, puesto que no jugaron con "el ritmo adecuado" y su equipo "se vino abajo al fallar ciertas bandejas".

"Bajo el aro, cogemos el rebote y lo fallamos. Eso nos ha desmoralizado mucho, sumado a que ellos, jugando el bloqueo directo, han circulado bien el balón. Cuando no encontraban la continuación, nos despistábamos y encontraban tiros abiertos que han anotado", valoró el preparador gallego.EFE

avm/plv