Presidente de regantes pide en el Senado construcción de más infraestructuras hidráulicas

Madrid, 23 abr (EFE).- En España se necesita que se construyan más infraestructuras hidráulicas, "con más de veinte presas que sean sostenibles y fiables", ha señalado el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), Juan Valero de Palma Manglano, en su comparecencia ante la comisión de la dana en el Senado.

El presidente de Fenacore ha señalado que "ha habido voluntad política de todas las administraciones para la distribución y tramitación de ayudas" tras la dana del 29 de octubre, y ha lamentado la pérdida de vidas humanas y de los "daños causados en más de 70.000 hectáreas en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla La Mancha".

Sin embargo, ha pedido más agilidad y rapidez "porque algunas ayudas se están retrasando", ha subrayado, y también "consenso" entre todos los actores políticos y administraciones para la "construcción de más infraestructuras del agua que salvan vidas y previenen daños, estudiando caso por caso", y todos los aspectos que deban estudiarse de forma previa para su ejecución.

"Los ríos en Europa, ha explicado, discurren por mesetas con un coeficiente de avenida de 1 a 2.000, mientras en España el discurrir es más irregular, en muchos sitios por tierras resecas, con un coeficiente de avenida de 1 a 5.000", por lo que los problemas del agua "hay que estudiarlos con todas las soluciones posibles, sin prejuicios, con datos técnicos, estudiando las ventajas e inconvenientes y aplicarlos a cada caso posible".

Ha pedido además estudiar la ordenación del territorio y estudiar los casos de las poblaciones asentadas en zonas inundables y "valorar caso por caso".

En su opinión, a las obras hidráulicas "no hay que ponerles un color político", y entre las soluciones que ha planteado están "la construcción de más de veinte presas" en España, "priorizando las inversiones en estas infraestructuras hidráulicas, obras que en los últimos veinte años se han frenado" y ha repetido con insistencia que previamente hay que estudiar con detalle caso por caso, con la valoración de los diferentes parámetros.

Esos embalses, ha dicho, deben ser "sostenibles y fiables desde todos los puntos de vista, porque un país con las irregularidades que tiene España tiene que contar con encauzamientos cuando los ríos crucen por poblaciones".

Además, se ha de contar con la implantación de soluciones basadas en la naturaleza, como reforestaciones en los bordes de carreteras o cuencas de ríos, los corredores verdes en ríos y barrancos que "consolidan el dominio público", y ayudarán a la ralentización de las lluvias torrenciales, porque "las inundaciones son el problema más grave".

"Se debe dominar la naturaleza de manera sostenible, pero no permitir que nos domine", ha dicho.

Juan Valero de Palma Manglano ha pedido "mejorar los protocolos entre administraciones, la previsiones meteorológicas, pero trasladando la contabilidad de lluvias, caudales y niveles que van a llevar en esos cauces", así como "avanzar en avisos de protocolos y alertas de emergencias, con protocolos y simulacros".

La Federación ha pasado un informe sobre los "daños en 70.000 hectáreas a las diferentes administraciones, con las que se han mantenido reuniones, y una evaluación de 250 millones de daños estimados en trabajos iniciales".

Y ha señalado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), con la que mantienen "una relación estupenda, porque tienen unos profesionales estupendos", no les avisaron porque no les tenían que avisar; "los regantes específicamente no estábamos en peligro de manera personal", ha explicado.

También ha considerado que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y la CHJ "actuaron de inmediato en los ríos y cauces, así como la Generalitat con otras actuaciones".

Ha solicitado que el tema del agua se trate "como un tema de Estado", para evitar "daños gravísimos como los de la dana de 2024", y ha apuntado que "puede ser una oportunidad para mejorar", y ha pedido a la comisión "centrarse en la reconstrucción y preparación para futuras danas" y no en las pugnas políticas. EFE