Marta Serrano: "Me motiva la idea de competir en los Juegos de Los Ángeles 2028"

Redacción deportes, 22 abr (EFE).- La madrileña Marta Serrano, especialista en 3.000 obstáculos, sueña con batir el récord de España de la disciplina en un futuro, para el que también está motivada con la "idea de competir" en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Marta Serrano, de 22 años, ha vivido rodeada de atletismo desde su nacimiento. Su padre es el exatleta y reconocido entrenador Antonio Serrano y su madre Natalia Azpiazu, que compitió en Mundiales y Europeos de pista cubierta y de campo a través.

"Mi madre es mi mayor referente. Me parece increíble todo lo que consiguió entrenando tan poco y compaginándolo con su trabajo, que siempre fue su prioridad. Desde el principio, me dejó elegir mi camino y tomar mis propias decisiones en el deporte, lo que fue fundamental para que me sintiera segura en mi elección de dedicarme profesionalmente al atletismo. "Siempre ha estado en mis competiciones y ha sido un gran apoyo, sobre todo en los momentos difíciles", declara Marta Serrano, en una entrevista difundida por su club, New Balance.

"Desde pequeña me enseñó que el atletismo debía ser algo divertido y que los malos momentos eran parte del proceso. Gracias a ella, tengo una gran fortaleza mental en competición", confiesa la joven atleta, también hija de Antonio Serrano.

Antonio trabaja dentro de la estructura de la Real Federación Española de Atletismo y desde hace treinta años ejerce como entrenador. Antes, como atleta, fue especialista en pruebas de fondo, campo a través y maratón, siendo el primer español en romper la barrera de 2h10 en maratón con 2h09:13 y un tercer puesto en Berlín-89.

"Intento no presionarme demasiado ni dejarme influenciar por los comentarios ajenos. Cuando empiezas a destacar, la gente empieza a crear expectativas sobre ti, pero yo tengo claro mi camino y quiero disfrutar del proceso, sin quemar etapas. Cuento con el apoyo de mi entrenador y de mi padre, quienes comparten mi filosofía de trabajo y me ayudan a mantenerme centrada en mis objetivos sin caer en la presión externa", comenta.

Desde que empezó a competir en 3.000 obstáculos ha ido mejorando muy rápido sus marcas y has llegado a batir varios récords en categorías sub20 y sub23.

"Mi trayectoria en esta prueba ha sido muy emocionante. Cuando empecé a destacar tan rápido, supe que estaba hecha para mí. Lo que más he cambiado en estos años ha sido el llamado 'entrenamiento invisible', que incluye todo lo que hay detrás del entrenamiento físico pero que es igual de importante: alimentación, psicología, fisioterapia y descanso. Mejorando poco a poco en estos aspectos, cada año me he sentido más cómoda y preparada", confiesa.

"Otro factor importante fue la universidad. Cuando empecé a destacar, coincidió con mi primer año universitario, y al principio intenté compaginarlo todo al mismo nivel. Sin embargo, me di cuenta de que mi nivel de exigencia en ambos ámbitos era muy alto, y al año siguiente decidí llevar los estudios con más tranquilidad para poder descansar y entrenar mejor", comenta.

"La sensación tras una buena competición o un buen entrenamiento es increíble. A veces, es importante detenerse, valorar lo conseguido y disfrutarlo, sin normalizarlo. Sentir esa satisfacción y poder compartirla con los tuyos lo hace aún más especial. Sobre todo, te das cuenta de que los pequeños sacrificios valen la pena", señala.

Para esta temporada el principal objetivo es el Campeonato de Europa sub-23, que se celebrará del 17 al 20 de julio en Bergen (Noruega).

"Creo que puedo hacer una gran actuación y eso me motiva muchísimo. Además, hay otras Competiciones importantes como la Copa de Europa de Naciones en Madrid y el Campeonato del Mundo absoluto en Tokio, donde participar ya sería un gran logro", apunta.

"También me gustaría mejorar mis marcas personales en 5.000, 3000 obstáculos y 1.500 metros, ya que el año pasado no logré superar mis registros de 2023, y eso siempre da confianza para seguir en el buen camino. Sin embargo, he aprendido que lo más importante es priorizar la salud y todos los factores que la afectan como la alimentación, descanso o la menstruación, para minimizar el riesgo de lesiones en esta emocionante temporada al aire libre", concluye. EFE