Madrid lidera la implantación de la Inteligencia Artificial y Galicia su regulación

Madrid, 21 abr (EFE).- La Comunidad de Madrid lidera la implantación de la Inteligencia Artificial, tanto en el ámbito empresarial como en el desarrollo de infraestructuras de digitalización, mientras que Galicia, junto a Extremadura y Asturias, son las que mejor han regulado un uso de esta herramienta respetuoso con los derechos ciudadanos.

El último informe de Red.es, publicado en 2024 y titulado "Indicadores de uso de inteligencia artificial en las empresas españolas 2023", sitúa a Madrid por delante de las demás comunidades, con un 12,8% de empresas que la utilizan.

Le siguen Cataluña (11,9%), La Rioja (11,1%) y el País Vasco (10,7%). Estas son las únicas que están por encima de la media del país. El liderazgo de Madrid es sostenido en el tiempo, mientras que, atendiendo a informes anteriores, los siguientes puestos son más inestables, con Cataluña en clara progresión.

Además, hay otros indicadores que fortalecen la posición de Madrid, como el informe publicado por Cotec en enero de 2025 sobre "La economía digital en España. Avances y retos por regiones y sectores", que sitúa en la Comunidad de Madrid un 28,3% de la distribución de esta infraestructura, con casi ocho puntos por encima de la segunda, que es Cataluña.

Aunque digitalización e Inteligencia Artificial no son equivalentes, puede decirse que la segunda emerge de la primera, porque necesita los datos digitales para sus procesos generativos. Es decir, si una organización no está digitalizada, no puede aprovechar la IA, y cuanto más digitalizada esté, más la puede aprovechar.

De modo que el claro liderazgo en digitalización de Madrid parece augurar un futuro desarrollo de la IA más robusto que en otros territorios.

La reciente ley de Galicia

Extremadura fue, en marzo de 2023, la primera comunidad autónoma en regular esta materia por ley, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 8 de abril de 2023.

Su texto legal señala como objetivo "el establecimiento del marco esencial de las medidas destinadas al apoyo, promoción, impulso y desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial en la Comunidad Autónoma de Extremadura, regulando los ámbitos principales de aplicación de ésta".

Sin embargo, Galicia ha ido más lejos con la Ley 2/2025 para el desarrollo e impulso de la inteligencia artificial, que aprobó su Parlamento el pasado 2 de abril.

Esta norma no es un decreto con diversas medidas de impulso, sino que dibuja un marco normativo sobre la seguridad, la ética, la transparencia y los derechos de la ciudadanía.

Por su lado, el Gobierno de Asturias ha sacado a información pública, el pasado 3 de enero, otra norma para regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en la gestión de los servicios públicos.

Se trata de un decreto, de menor rango y extensión, por tanto, que la Ley gallega. Pero también consolida Asturias como una de las comunidades pioneras en España en establecer un marco normativo específico para esta tecnología disruptiva.

Este decreto busca garantizar un uso seguro, ético y eficiente de la IA en la Administración pública, alineándose con la normativa de la UE.

Leyes europeas y nacionales

El Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2024 la primera Ley de Inteligencia Artificial del mundo, que "garantiza la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales, al tiempo que impulsa la innovación", según la propia institución europea.

"Su objetivo es proteger los derechos fundamentales, la democracia, el Estado de derecho y la sostenibilidad medioambiental frente a la IA, que entraña un alto riesgo", añade su web.

Un reglamento es de aplicación directa en los estados miembros, que no tienen obligación de trasponer la norma, sino aplicarla directamente, pero ello no excluye ajustes adaptativos. Y España ha aprobado un Real Decreto de adaptación al texto europeo. Esta es la base que concretan las normas autonómicas, dentro de su limitado ámbito de competencia. EFE