La exconsellera Pradas informa a la jueza de que habló con Mazón 7 veces el día de la dana

València, 15 abr (EFE).- La consellera de Justicia e Interior cuando ocurrió la dana del 29 de octubre, Salomé Pradas, ha aportado a la jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la catástrofe su listado completo de llamadas de aquel día, que incluye un total de 12 llamadas -siete entrantes o salientes y cinco perdidas- con el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

En un acta de llamadas levantada ante notario y aportada a la instructora, a la que ha tenido acceso EFE, Pradas detalla todas las llamadas que hizo o recibió durante ese día a través de su móvil oficial y en ellas queda constancia de cuántas veces y a qué horas habló con Mazón, con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, con altos cargos de la Generalitat o con alcaldes, entre otros contactos de su agenda.

Así, figura una llamada cancelada con Mazón a las 12.52 horas de esa jornada y otra también fallida a las 16.29. La primera llamada (entrante) con el president es a las 17.37 (de dos minutos de duración), a la que siguen otras a las 18.16 (saliente, siete minutos), 18.25 (saliente, 43 segundos) y 18.30 (entrante, 33 segundos).

Después hay otras dos canceladas a las 19.10 y 19.36, una entrante a las 19.43 (de 48 segundos), otra entrante a las 20.10 (de un minuto) y una perdida y otra entrante a las 20.19 horas, esta última de 38 segundos. A las 20.11 horas se envió el mensaje masivo a la población Es-Alert desde el Cecopi.

El pasado 24 de febrero, en un desayuno informativo en Madrid, Mazón hizo públicas las cinco llamadas que había mantenido ese día con Salomé Pradas: a las 17:37, 18:16, 18:25, 18:30 y 19:43. La entonces consellera estaba en ese periodo presente en el Centro de Coordinación de Emergencias, en la reunión del Cecopi.

Asimismo, en el listado de Pradas aparecen todas las comunicaciones que mantuvo con Pilar Bernabé (catorce -tres de ellas fallidas- entre las 12.48 y las 20.33 horas), con su entonces número dos, Emilio Argüeso (imputado como ella en la causa que instruye la jueza de Catarroja), con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, con el secretario de Estado Hugo Morán, con alcaldes y alcaldesas y con jefes de gabinete de la Generalitat, entre otros contactos.

Durante aquella jornada Pradas habló también reiteradas veces con personas muy cercanas al entorno del president. En concreto, con el secretario autonómico del Gabinete del President, José Manuel Cuenca, figuran ocho llamadas (tres de ellas fallidas), si bien pudo hablar con él a las 13.19; 16.48; 16.48; 16.56 y 19.07 horas.

Del mismo modo, figuran cinco llamadas con el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, una de ellas perdida (16.43), aunque pudieron hablar a las 16.11; 19.36; 19.43 y 20.24.

La última llamada que figura en el listado, que fue cancelada, es con la alcaldesa de Paiporta (una de las localidades más afectadas por la dana), Maribel Albalat, a las 22.41 horas.

Por su parte, fuentes de la Generalitat han asegurado a EFE que este listado de llamadas "demuestra que es falso" que Mazón estuviera incomunicado la tarde de la dana o que estuviera ilocalizable para Salomé Pradas entre las 18.30 y las 19.43 horas.

Sobre este particular precisan que en todo caso el periodo donde no localizó "sería de 19:10 (primera llamada perdida, antes no intenta contactar con él) y las 19.43", cuando devuelve la llamada, "pero es que resulta que en esos 33 minutos Mazón hace otras dos llamadas, al secretario de Infraestructuras (que estaba conectado en el Cecopi y le estaba explicando la situación) y al secretario de Presidencia", de lo que concluyen que "Mazón estuvo pendiente de la emergencia toda la tarde". EFE