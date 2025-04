Alba Bautista: Un carácter inquebrantable que convierte su lesión en motor de crecimiento

Rita Cardeira

Madrid, 14 abr (EFE).- Alba Bautista, gimnasta del equipo nacional español y olímpica en París 2024, atraviesa un nuevo parón en su carrera debido a una recaída en una antigua lesión en el pie izquierdo. Lejos de caer en la frustración y rendirse, la castellonense, de carácter inquebrantable, ha transformado este desafío en una oportunidad para fortalecer tanto su cuerpo como su mente.

"Lo afronto de la mejor manera posible y aprovecho para trabajar los pequeños detalles que cuando estamos en temporada no nos podemos fijar tanto, como el cuidar de las articulaciones. Realmente no he tenido ningún momento de decir 'madre mía estoy fatal', porque sé que como entre en un bucle va a ser mucho más difícil de salir", explicó Bautista en una entrevista a EFE.

Fue el pasado 22 marzo cuando la ilusión inherente a un nuevo ciclo le jugó a la gimnasta una mala pasada. Pese a que empezó el Grand Prix de Marbella con unos resultados en el ejercicio de aro y pelota que le aseguraban un puesto en la cabeza del evento, Bautista notó un crujido en el dedo del pie al impulso de un salto que la obligó a abandonar el tapiz.

"En la mitad del ejercicio de pelota, en el impulso de un salto, noté un crujido en mi dedo del pie. Pero yo seguí, con el pie medio roto. Nadie se había dado cuenta, pero por dentro se me caían las lágrimas", contó la deportista de 22 años, mientras añadió tratarse de una recaída de la lesión que sufrió el pasado diciembre.

"Ese es mi punto débil, el pie izquierdo, y es raro porque no me da cualquier aviso previo. Llega un determinado momento y 'pum' me peta, y ya lo he roto varias veces", señaló.

Con la madurez de quien ha aprendido a convivir con las exigencias del alto rendimiento y la mirada puesta en el próximo Campeonato de Europa, su motivación sigue intacta, porque "perder la forma es muy fácil y cogerla muy difícil".

"Parón solamente del pie, porque lo demás hay que mantenerlo en forma. Actualmente paso prácticamente las mismas horas que las chicas entrenando, o incluso más. Tengo una recuperación y unos protocolos a seguir, y estoy todo el día allí metida (en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid) dándole caña", dijo Bautista confiada.

De las seis semanas de recuperación estipuladas, la gimnasta de Teruel lleva tres ya cumplidas, por lo que prevé estar al 100% antes de junio, cuando se celebrará el Campeonato Europeo, en Estonia.

"La mejor virtud que tengo ahora mismo es que tengo tiempo, porque automáticamente se me acabará cuando esté recuperada. La vida me ha jugado una mala pasada y me plantó este reto, y yo ¿qué hago? pues entreno para llegar al europeo de la mejor forma posible", recalcó.

Sabe que no será fácil, pero también que, tras haber llegado a unos Juegos Olímpicos, cualquier meta es posible. Para recordarlo lleva los anillos olímpicos tatuados en su brazo derecho.

"Cada vez que lo miro pienso: 'Todo lo que has pasado, Alba, y acabas de cumplir tu sueño, has llegado donde muy pocos deportistas llegan'. Es que lo miro y tengo ganas de que lleguen los de Los Ángeles 2028", desveló la pupila de Marta Linares y Alejandra Quereda.

Recordando su medalla de bronce lograda en el Campeonato del Mundo de Bulgaria en 2022, Bautista aprovechó la ocasión para alabar al equipo nacional, que recientemente logró la medalla de oro en el Europeo, celebrado también en la ciudad búlgara.

"¡Es un equipazo! Yo, más que su compañera, soy su fan. Son un equipo súper luchador, y ahora mismo tenemos la madurez de la capitana, Inés Bergua, de Salma Solaun y de Mireia Martínez, que tienen más experiencia, y tenemos la inocencia y las ganas e ilusión de las más pequeñas. A mi me tienen enamorada, las admiro al máximo", elogió.

Actualmente, el equipo está conformado por cuatro gimnasta de la 'época dorada' - Salma Solaun, Inés Bergua, Mireia Martínez y Andrea Fernández - y otras seis grandes promesas, entre ellas Marina Cortelles, que pasó de individual al conjunto, Andrea Corral, Alexandra Marcos, Celia Rodríguez y Lucía Muñoz, que dieron el salto desde el antiguo conjunto junior, y Marta Cordobilla, seleccionada en los últimos controles. EFE