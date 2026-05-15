México 'calienta' el Mundial con un torneo global de niños en riesgo de exclusión

Diego Estrada

Texcoco (México), 14 may (EFE).- A falta de un mes para que la Copa del Mundo comience en México, el país ya vive la fiebre mundialista con la celebración este jueves de la final del 'Mundial de la Calle', un torneo internacional entre niños en riesgo de exclusión que defiende el valor integrador del deporte y su dimensión social.

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En el Parque Ecológico de Texcoco, en el céntrico Estado de México, equipos con jóvenes venidos de países Indonesia, Sudáfrica, India, Estados Unidos o Hungría jugaron las semifinales y finales de este torneo con pancartas que defendían la igualdad de género, la protección contra la violencia o el acceso a la educación.

Uno de los más de 200 jugadores del torneo Street Child World Cup es el chileno Alan, de 14 años, quien señaló que estar en México para jugar al fútbol es una "experiencia maravillosa" porque está haciendo lo que más le gusta en un año de Mundial.

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"Es muy emocionante imaginar que estamos representando a un país, a nuestra gente de Chile", dijo antes de agradecer que "justo nos inviten a nosotros, a personas que igual lo necesitan".

En las gradas el ambiente también era claramente festivo, predominaban los cánticos en apoyo a la selección mexicana masculina y femenina con bocinas y música.

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"Es una cosa muy bonita y diferente a lo que se vive en otros partidos", dijo a EFE un orgulloso José Luis, cuya hija juega en el equipo femenino de 'México más sueños'.

Antes de que echara a rodar el balón, se destacó el ambiente "impresionante" que percibe entre los países en esta "experiencia internacional".

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Antes del inicio, todos los participantes recibieron la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de la popular banda irlandesa U2, cuyos miembros también estuvieron presentes en las finales.

La entrenadora de su hija es Perla Acosta, de la organización Más Sueños, quien explicó que todas sus jugadoras son niñas mexicanas que llevan "trabajando durísimo" y que "no tienen las oportunidades" de estar en un torneo similar.

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"Esto es fútbol para el desarrollo (...) Aquí el objetivo es que sean buenas personas, que conozcan sus derechos y que vivan una vida libre de violencia", afirmó.

Acosta defendió que el fútbol no solo es el Mundial, que les pertenece a "todas las mujeres que estamos en la calle" y que el deporte tiene un "tejido social" que esta iniciativa recupera.

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Esta iniciativa social arrancó hace 16 años en la Copa del Mundo celebrada en Sudáfrica y en esta edición congregó a 28 países de Asia, Europa, África y América y a más de 290 participantes, explicó a EFE John Wroe, fundador de Street Child World Cup.

Wroe aseguró que el objetivo es "mostrar que el mundo está unido" en valores como el acceso a la educación para la gente joven. EFE

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