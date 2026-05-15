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La FIFA revela cambios en el estadio mundialista de Dallas

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Dallas (EE.UU.), 14 may (EFE).- La FIFA presentó este miércoles el nuevo césped natural instalado en el estadio AT&T de Arlington, sede de nueve partidos del Mundial de 2026, entre ellos una semifinal, como parte de la transformación del recinto de cara al torneo que comenzará el próximo 11 de junio.

Durante un acto celebrado en Arlington, en el área metropolitana de Dallas, directivos del estadio y responsables de la FIFA detallaron las modificaciones realizadas en el inmueble, que habitualmente utiliza superficie artificial para los partidos de la NFL.

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“El proceso de transformación del estadio ha sido extenso y ha abarcado mejoras en todos los espacios de clubes y áreas clave para los aficionados”, afirmó el gerente general del estadio, Tod Martin.

Martin explicó además que el césped natural fue cultivado en Colorado e instalado por la empresa Precision Turf tras un complejo proceso logístico. “El césped fue cuidadosamente preparado, transportado e instalado para garantizar las mejores condiciones posibles durante el torneo”, señaló.

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Para mantener la superficie en condiciones óptimas durante la competición, el estadio utilizará sistemas avanzados de iluminación artificial, riego, infiltración de aire y control de temperatura.

Por su parte, el jefe de infraestructura de campos de juego de la FIFA, Ewen Hodge, destacó una iniciativa de investigación desarrollada durante cinco años junto con la Universidad de Tennessee y la Universidad Estatal de Michigan.

“La investigación se centró en el bienestar de los jugadores, la uniformidad del terreno de juego y la adaptabilidad climática”, indicó Hodge, quien también subrayó el uso de “tecnologías innovadoras y sistemas de costura superficial diseñados específicamente para los estadios del Mundial de 2026”.

Las autoridades también abordaron aspectos relacionados con el transporte, la coordinación de la seguridad y la experiencia de los aficionados en las zonas cercanas al estadio.

El AT&T Stadium de Arlington será una de las principales sedes del Mundial de 2026 y recibirá a miles de aficionados de distintas partes del mundo durante la competición. EFE

(foto) (video)

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EFE

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