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El secretario general de la FIFA negocia en Pekín los derechos del Mundial 2026

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Pekín, 15 may (EFE).- El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, se encuentra en Pekín para negociar el desbloqueo de los derechos de retransmisión del Mundial de 2026 en China, todavía sin adjudicar a menos de un mes del inicio del torneo, informaron este viernes medios chinos.

Según publicaciones del oficialista China News y otros medios locales, Grafström encabeza una delegación de la FIFA que llegó a Pekín hace varios días y cuya "principal tarea" es mantener conversaciones con la Asociación China de Fútbol (CFA) y con la televisión estatal CCTV sobre cooperación futbolística y los derechos televisivos del torneo.

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Durante su estancia, el dirigente se reunió con el presidente de la CFA, Song Kai, para abordar cuestiones relacionadas con intercambios técnicos y la organización de torneos juveniles internacionales.

Además, este miércoles visitó el Estadio de los Trabajadores de Pekín, sede del club Beijing Guoan, acompañado por el vicepresidente de la federación china Yang Xu.

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La visita confirma informaciones adelantadas la semana pasada por medios deportivos chinos, que apuntaban a la llegada a China de un ejecutivo de "nivel secretario general" de la FIFA para tratar de desbloquear unas negociaciones que permanecen estancadas desde hace meses.

Según distintos medios chinos, la FIFA habría solicitado inicialmente entre 250 y 300 millones de dólares por los derechos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, una cifra posteriormente rebajada a entre 120 y 150 millones, aunque todavía alejada del presupuesto estimado de CCTV, situado entre 60 y 80 millones de dólares.

La FIFA confirmó previamente a EFE que las conversaciones sobre los derechos televisivos en China e India, los dos países más poblados del mundo, seguían "en curso" y subrayó que las negociaciones debían mantenerse confidenciales.

El caso chino resulta inusual porque CCTV ha asegurado históricamente la retransmisión de los Mundiales con meses de antelación y porque la cadena estatal concentra habitualmente este tipo de adquisiciones de grandes eventos deportivos internacionales.

La región semiautónoma de Hong Kong ya cerró esta semana un acuerdo para la retransmisión del torneo a través de las plataformas Now TV y Viu TV, mientras medios chinos aseguran que ambas partes mantienen cierto optimismo sobre un posible pacto en las próximas semanas, extremo que no ha sido confirmado oficialmente.

El Mundial de 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, será el primero con 48 selecciones y un total de 104 partidos, y volverá a celebrarse sin la participación de China, en un torneo cuyos horarios han sido señalados por medios y analistas locales como uno de los factores que reducen su atractivo comercial en el país asiático. EFE

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EFE

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