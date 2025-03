Pilar Bernabé: "Cada vez que Mazón sale a hablar genera vergüenza y mucho dolor"

La delegada del Gobierno, Plar Bernabé, ha lamentado este martes que cada vez que el 'president' Carlos Mazón "sale a hablar genera dolor, vergüenza también, pero dolor mucho" y por ello ha recalcado que es "urgente" que la Comunitat Valenciana cuente con un jefe del Consell "responsable, riguroso, serio y que genere certezas y paz" como, ha apuntado, tiene España con Pedro Sánchez.

Bernabé, en declaraciones a los medios, se ha referido así preguntada por las declaraciones del Mazón en un acto del PP celebrado ayer en Alicante sobre vivienda, en las que criticó que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tiene lo que tiene que tener para presentar" los presupuestos "no merece ser presidente de España".

Al respecto, Bernabé ha insistido en que la Comunitat Valenciana necesita "un líder que represente el liderazgo como tiene España con el presidente Pedro Sánchez que ejerce un liderazgo en Europa y que es un referente de las políticas responsables, serias y rigurosas de progreso que hacen que España hoy sea uno de los países que más crecen en Europa".

"Esa es la imagen que necesita un ciudadano, pero más que nunca lo necesita el pueblo valenciano que necesita gobernantes rigurosos, serios, que crean en la ciencia y que no se abracen al negacionismo cuando hemos vivido la peor tragedia de la historia de la Comunitat Valenciana por culpa del cambio climático", ha reivindicado.

Sin embargo, ha criticado, "justo ahora resulta que el president de la Generalitat dice que está en contra del Pacto Verde Europeo cuando es un consenso global". "Ayer, Día Mundial de la Meteorología, celebrábamos que gracias a la ciencia somos capaces de solucionar problemas y ¿de verdad lo que necesita el pueblo valenciano es tener un president que ahora es negacionista simplemente para mantenerse como presidente de la Generalitat a toda costa, aún causando tanto dolor?", ha cuestionado.

En esta línea, ha criticado que Mazón haga esas declaraciones y esa "sobreactuación de los aplausos", ha apuntado en referencia a las ovaciones que recibió el 'president' en el acto del PP. "Pero, de verdad estamos para aplaudir", ha inquerido Bernabé, que ha señalado: "Es que esto al final genera el malestar social que tenemos hoy en la Comunitat Valenciana".

"El PP, SIN NADIE AL MANDO"

Asimismo, sobre las críticas a Sánchez, ha comentado: "No me deja de sorprender cada día y es que está claro que en el PP y en la calle Génova no hay nadie al mando, no hay nadie pilotando la nave". Así, ha expuesto que "lo que está haciendo Mazón es exclusivamente ligar el dolor y la frustración que él supone al pueblo valenciano" y por ello ha afirmado que "la imagen terrible del president y de gobierno autonómico que da Mazón ya es indisoluble del PP y ha sido una decisión del PP".

Bernabé ha apuntado que "esto ya lo conoce bien el pueblo valenciano" porque, ha recordado, en 2023 Mazón fue "el primero y el que inició ese abrazo con la extrema derecha y provocó una reacción de la ciudadanía masiva para ir y para frenar esa ola ultraderechista". "Ha vuelto a repetir la historia, él verá y sobre todo ya lo verá PP, desde luego está claro que allí no hay nadie al mando de la nave".