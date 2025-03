Brecha generacional: los éxitos musicales más vendidos en España no son los más radiados

Barcelona, 24 mar (EFE).- Los éxitos musicales superventas en el mercado español ya no son los que más se escuchan en las emisoras de radio convencionales, según un estudio de un investigador de la Universitat Internacional de Cataluña (UIC), que ha analizado el consumo musical entre 2008 y 2023 y comparado casi 25.000 canciones.

Uno de los aspectos en los que hace hincapié este análisis, realizado por el profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Patricio Sánchez, es que las principales emisoras de radio se resisten a emitir canciones de género urbano latino, a pesar de que estos temas son líderes de ventas, brecha que además de estilística es también generacional.

"La pregunta sobre si los jóvenes no escuchan la radio porque no suena la música que les gusta o si los programadores no ponen la música que más gusta a los jóvenes porque estos no escuchan la radio, nos sitúa ante un dilema cíclico, una pescadilla que se muerde la cola. Ambas afirmaciones se retroalimentan, y generan un problema estructural para la radio musical tradicional", explica Sánchez a EFE.

El investigador apunta que los jóvenes han perdido el hábito de escuchar la radio en FM porque disponen de las plataformas digitales que les ofrecen un acceso inmediato, personalizado y sin interrupciones a la música que desean.

"El resultado es una contradicción evidente: la radio quiere atraer a los jóvenes, pero no les ofrece el contenido que consumen en el ámbito digital, especialmente reguetón y sonidos urbanos más radicales. En su lugar, apuestan por fórmulas comerciales que intentan encontrar un punto intermedio entre público joven y adulto, sin lograr plenamente la conexión con las nuevas generaciones", argumenta el profesor.

Hay así muchos artistas que, a pesar de encabezar las listas de ventas, tienen una presencia muy limitada en la radio.

"Un ejemplo claro sería Bad Bunny. En nuestro estudio, observamos una semana en la que las veinte canciones más vendidas pertenecen a él, lo que demuestra su dominio absoluto en términos de consumo musical. Sin embargo, si escuchas la radio, notarás que su presencia no es proporcional a su éxito comercial", explica Sánchez.

Ante esta situación, la radio ha dejado de ser el escaparate principal para la música: "Su capacidad de influencia y prescripción ha disminuido notablemente, en un contexto donde los jóvenes descubren artistas a través de plataformas como Spotify, YouTube o TikTok, y donde las emisoras de radio han quedado relegadas a un papel secundario en la construcción de tendencias".

El artículo de Sánchez 'El impacto de la digitalización sobre el alcance y capacidad prescriptora de la radio musical en España', se ha publicado en la revista 'Estudios sobre el Mensaje Periodístico'.

Para su estudio, el autor -que fue director de cadenas musicales de Atresmedia durante 20 años- ha comparado cuáles fueron las canciones más descargadas en formato digital, así como los rankings de ventas de álbumes, vinilos y otros formatos, con las canciones más radiadas semanalmente en las principales emisoras.

Las cifras han sido concluyentes: de 2008 a 2023, el porcentaje de canciones coincidentes entre el Top 20 de la radio musical y el Top 20 de las más vendidas descendió un 17 %. EFE