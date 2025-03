Bouza, seleccionador español de rugby: "No vinimos a Georgia a pasear"

Redacción deportes, 15 mar (EFE).- El seleccionador español de rugby, el argentino Pablo Bouza, declaró este sábado desde Tiflis que su equipo no ha viajado hasta la capital de Georgia "a pasear".

El XV del León y Los Lelos -como se conoce a los caucásicos- disputarán el domingo la final del Campeonato de Europa de Rugby, después de haber sido segunda y primera del Grupo A en la primera fase y haber eliminado en las semifinales, respectivamente, a Portugal, en Lisboa, y a Rumanía, en Tiflis.

En esa fase, en el partido disputado en el Campo Central de la Universidad Complutense de Madrid el 16 de febrero, los caucásicos batieron a los españoles con un contundente 32-62.

Desde Tiflis, en una rueda de prensa, Bouza destacó: "Uno, cuando arranca una semana, quiere ganar. Estamos preparados para ganar; haciendo una gran semana. Básica la disciplina, tener la pelota y tenerla lo más lejos posible de la línea de marca nuestra".

Incidió, de cara al choque de mañana, en que España tiene que mejorar la defensa y no darles tanto espacio para correr a su rival, así como tener la posesión y tener confianza a la hora de atacar.

También en el contacto. "Venimos a la capital del contacto. Desde que vine a España el principal punto a trabajar fue el contacto. Yo creo que el equipo está preparado para ello", manifestó el técnico de Rosario.

Sobre los rifirrafes entre los jugadores que se produjeron en el encuentro de Madrid, hace justo un mes, explicó Bouza que fue porque veían que no tenían el control del partido y éste se les escapaba.

"El partido de Portugal demostró que el equipo estaba muy bien animicamente, ya antes del partido la semana había sido muy buena, hicimos una autocrítica muy dura después del partido de Georgia y me pareció que eso sirvió. Ya el partido contra Portugal pasó y tenemos una gran desafió contra Georgia como visitante", dijo.

Sobre el rival del domingo declaró: "Vi a un equipo muy completo de Georgia, con muchos jugadores de Top 14, sale uno de Top 14 y entra otro de Top 14 o de Pro2 (las ligas profesionales de Francia".

Sobre los que no han podido acudir a la convocatoria de esta final precisamente procedentes de clubes galos, el seleccionador nacional se refirió a varios casos. "Kerman (Aurrekoetxea, de Biarritz) sufrió una lesión en el partido anterior a este y yo hable con él, y no merecía la pena arruinar su futuro rugbístico", consideró.

Sobre Joel Merkel, de Stade Toulousain, reveló: "Lo llamamos y el club no lo autorizó". Respecto a Jon Zavala, de Section Paloise, añadió que no pudo venir porque tenían varios pilieres lesionados y no se le autorizó.

Otro de los nombres que salieron fue el de Asier Usarraga, al que la entidad donde milita, Brive, quiere darle descanso para que llegue bien al final de la temporada.

En esta relación, por último, comentó el caso de Samuel Ezeala, de Stade Français. "Es complicadísimo que venga a jugar; el jugador está haciendo todos los esfuerzos para jugar, tuvimos una gran disputa con su club, de lo más feo que tuve en el rugby hablando con un equipo", dijo Bouza. EFE