España nombra nuevos embajadores en Albania, Arabia Saudí, Mauritania y Qatar

El Consejo de Ministros ha nombrado en su reunión ordinaria este martes nuevo embajador en Albania a Gabriel Cremades; en Arabia Saudí a Javier María Carbajosa; en Mauritania a Pablo Barbará, y en Qatar a Álvaro Renedo. Además, ha aprobado el nombramiento como embajadora en Misión Especial para Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho a Miriam Álvarez de la Rosa.

El nuevo embajador de España en la República de Albania, Gabriel Cremades Ventura, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia e ingresó en la Carrera Diplomática en 1999.

En el exterior ha estado destinado en la Embajada de España en Nicaragua, en la Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas en Nueva York y como segunda jefatura en las Embajadas en Serbia y Malta. Asimismo, fue cónsul adjunto en el Consulado General de España en Miami entre 2018 y 2021.

En Madrid fue jefe de servicio de Sudeste Asiático, Filipinas y Asuntos del Pacífico, vocal asesor en dos ocasiones en el Departamento de Política internacional y Seguridad del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y jefe del Departamento de Cooperación con África Subsahariana en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Desde agosto de 2021 era subdirector general de Europa Oriental y Asia Central en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Ha sido condecorado con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil y la Cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

ARABIA SAUDÍ

Por su parte, Javier María Carbajosa Sánchez, es licenciado en Derecho e ingresó en la Carrera Diplomática en 1985. Ha servido en las Embajadas de España en Mauritania, Bélgica, Ecuador y Estados Unidos y ha ocupado igualmente la segunda jefatura en las Embajadas de España en Reino Unido y Argelia.

En los servicios centrales de Madrid, ha estado al frente de diversas responsabilidades: subdirector general para Oriente Medio, asesor del Secretario de Estado para Asuntos Exteriores, y embajador en Misión Especial para Cuestiones Migratorias.

Ha desempeñado también el puesto de embajador en Pakistán (2012-2015), y en Trinidad y Tobago (2017-2020), acreditado igualmente como embajador en Barbados, Santa Lucía, Granada, San Vicente y Granadinas, Guyana y Surinam.

MAURITANIA

El nuevo embajador en la República Islámica de Mauritania, Pablo Barbará Gómez, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, ingresó en la Carrera Diplomática en el año 2000. Desde 2022 era consejero para Relaciones Exteriores en la Representación Permanente de España ante la UE, a cargo de las relaciones con el Norte de África y Oriente Medio, desde donde participó en la gestión de la Presidencia española de la UE de 2023.

Con anterioridad ha ocupado la segunda jefatura de las Embajadas de España en Egipto (2017-2020), Turquía (2014-2017) y Honduras (2004 y 2007), y ha estado destinado en Colombia (2011-2014) y Angola (2001-2004).

En los servicios centrales del Ministerio de AAEE, UE y Cooperación ha ocupado diversas responsabilidades como, entre otras, subdirector general para Oriente Próximo (2020-2022), subdirector general de Programas y Convenios Culturales y Científicos (2008-2010), jefe del Depto. de Coordinación de Relaciones Culturales y Científicas de AECID (2010-2011) y vocal asesor en la DG de Asuntos de Integración y Coordinación de Asuntos Generales y Económicos de la UE (2007-2008).

También está en posesión de varias condecoraciones de la Orden de Isabel la Católica (Cruz y Cruz de Oficial) y de la Orden del Mérito Civil (Cruz de Oficial y Encomienda).

QATAR

Por otro lado, el nuevo embajador en el Estado de Qatar, Álvaro Renedo Zalba, es licenciado en Derecho y diploma en Derecho Empresarial (E-1) por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (ICADE). Doctor en Seguridad Internacional por la UNED y por European Doctoral School on the Common Security and Defence Policy (European Security and Defence College, European External Action Service), con Premio Extraordinario de Doctorado y es diplomático de carrera desde 2007.

Es embajador de España en la República de Albania desde noviembre de 2021 y con anterioridad, fue cónsul general de España en Argel, fellow en Harvard University (Harvard Kennedy School, Belfer Center for Science and International Affairs), vocal asesor en el Gabinete del Secretario de Estado para la UE, director del Departamento de Asuntos Europeos y G20 en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno y vocal asesor en dicho departamento.

Previamente, fue adjunto al director general de Asuntos Generales y Coordinación de Políticas del Tratado de Funcionamiento de la UE, asesor para Asuntos Parlamentarios en el Gabinete del Secretario de Estado para la UE, jefe de área y jefe de servicio en el Gabinete del Secretario de Estado para la UE.

Es profesor en el Programa de Doctorado en UE y en el Máster de Paz, Seguridad y Defensa de ambos de la UNED. Fue profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de diversos estudios y artículos en revistas indexadas. Sus últimas publicaciones son The Lisbon Treaty and Transatlantic Dialogue (EU Publications Office, 2024) y Albania and EU CFSP: Strengthening Integration (Revista de Estudios de Seguridad Internacional, 2024).

MISIÓN ESPECIAL PARA DDHH, DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO

Por su parte, Miriam Álvarez de la Rosa Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna (1987-1992) y obtuvo un máster en Derecho de las Comunidades Europeas en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica (1992-1993).

Ingresó en la Carrera Diplomática en noviembre de 1999 y desde julio de 2021 era embajadora de España en Mauritania. Previamente, estuvo destinada en la Embajada de España en Quito, en la Delegación de España en la OTAN, en la Embajada de España en Estocolmo, en la Embajada de España en Rabat y en la Embajada de España en Lisboa.

En Madrid, ha ocupado varios puestos en la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, en el Gabinete del Secretario de Estado para la Unión Europea, en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en la Dirección General de Política Exterior.

A lo largo de su carrera profesional ha sido condecorada con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil, la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco y la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.