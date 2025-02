Serra pide a Sánchez cambiar su apoyo "cómplice" a Marruecos tras ser expulsada del Sáhara

Las Palmas de Gran Canaria, 20 feb (EFE).- La eurodiputada y portavoz de Podemos, Isabel Serra, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cambie "de una vez su postura en apoyo y complicidad con Marruecos" después de que las autoridades marroquíes hayan impedido este jueves a una delegación del parlamentarios europeos entrar en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental.

Serra ha hecho estas declaraciones en Gran Canaria, adonde ha volado tras lo ocurrido con la delegación de la que también formaban parte los eurodiputados del Bloco de Esquerda (Portugal) Catarina Martins y de Alianza de la Izquierda (Finlandia) Jussi Saramo.

"Nos han impedido entrar y no nos han dado ningún tipo de justificación, no nos han explicado quién estaba tomando esa orden y directamente nos han empujado, nos han metido dentro del avión y nos han deportado aquí", ha declarado la eurodiputada española.

Por su parte, Martins ha agregado que las personas que les han impedido acceder al territorio saharaui no se han identificado y se ha quejado de que esto ocurre, a su juicio, "con la complicidad" de la Unión Europea y sus estados miembros.

"Si esto lo están haciendo con representantes del Parlamento Europeo, con los eurodiputados, ¿qué hacen con las personas saharauis", ha manifestado Serra, que ha calificado de "mafiosas" las prácticas de quienes les han "impedido hacer el trabajo" que pretendían realizar de observación del respeto de los derechos humanos y de la sentencia de la Corte Europea sobre el Sáhara.

Según la eurodiputada de Podemos, el Gobierno de España no la ha amparado ni ha protegido sus derechos como eurodiputada y ciudadana de la Unión.

Por eso, ha agregado, van a solicitar una reunión con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para pedirle "amparo ante esta acción por parte de Marruecos"; y también van a demandar que se posicionen sobre lo ocurrido la alta representante de la UE para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Igualmente, solicitarán al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "que no continúe con la perpetuación de estas prácticas" y con la "no protección" a ciudadanos españoles cuyos derechos están "siendo vulnerados", pues "esto no es algo excepcional", ha recalcado Serra.

Los eurodiputados han viajado al Sáhara Occidental en el marco de una misión de observación sobre el cumplimiento de sentencia dictada el pasado octubre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que anula los acuerdos comerciales de agricultura y pesca entre la UE y Marruecos, al considerar que ambos se celebraron sin el consentimiento del pueblo saharaui.

El viaje estaba organizado junto al Frente Polisario, movimiento que defiende la independencia del Sáhara Occidental, antigua colonia española que Marruecos se anexionó en 1976.

Serra ha confirmado que habían informado de dicha misión al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, de Portugal y de Finlandia, así como a las embajadas de la Unión Europea y de España en Rabat y, "por supuesto, al Frente Polisario, que es el legítimo representante del pueblo saharaui".

"Nuestra función era ir a conocer si se está cumpliendo con la sentencia del TJUE, que anula esos acuerdos que violan el derecho internacional, y también a reunirnos precisamente con organizaciones que defienden los derechos humanos y que denuncian el expolio de recursos por parte de Marruecos contra el pueblo saharaui", así como para "denunciar la ocupación ilegal" de este territorio, ha detallado.

La eurodiputada ha asegurado que, según las informaciones con las que cuentan, en el ámbito de la pesca, a pesar de que el protocolo firmado entre la Unión Europea y Marruecos expiró en 2023, "se sigue faenando y se siguen expoliando recursos", y en el ámbito agrícola, Marruecos continúa etiquetando como marroquíes productos proceden del territorio saharaui, no respetando la sentencia del TJUE. EFE

(foto) (vídeo)