El PSPV llama a Mazón "yonki de la mentira" por su gestión de la dana y él les replica que su relato "se cae a trozos"

El PSPV-PSOE ha bautizado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, como el "yonki de la mentira" por su gestión de la dana que el pasado 29 de octubre arrasó gran parte de la provincia de Valencia, mientras que el jefe del Consell ha replicado a los socialistas que su relato "se cae a trozos" y ha cargado contra el "silencio atronador" de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o el "fiasco" de las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de aquel día, ambas cosas, a su juicio, "ya demostradas".

En la sesión de control este jueves en Les Corts, el síndic socialista, José Muñoz, ha reprochado a Carlos Mazón su "indignidad" de "aferrarse" de manera "lamentable" al "sillón" de la Presidencia de la Generalitat. "¿No tiene conciencia ni le pesan los 227 fallecidos? ¿Se puede ir a dormir por la noche? ¿Nunca piensa cuando se mira al espejo y dice qué hago aquí y por qué no me voy casa?", le ha preguntado.

También le ha interpelado sobre cuando el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, el 29 de octubre en el Cecopi "le dijo que enviara de una puta vez la alerta", que estaba "preparada desde las 19.00 horas y que no fue enviada porque no estaba" presente en este órgano. "Ya son suficientes para que se vaya a su casa y nos deje pasar página, no aguantamos más con usted como presidente de la Generalitat, es indigno", ha expresado.

Por todo ello, le ha pedido que dimita, "por toda esa gente que no resiste más", y le ha preguntado si la exconsellera de Justicia Salomé Pradas el 29O "le dijo que no enviara la alerta hasta que llegara al Cecopi". "Sí o no, responda", le ha reclamado.

"APUNTALAR UN RELATO QUE SE CAE A TROZOS"

Por su parte, Mazón ha asegurado que va a responder "muy claramente" a la pregunta de Muñoz y, al respecto, ha defendido que, "al contrario que el Gobierno de Sánchez", la "prioridad única" del Consell que preside es "reconstruir lo que arrastraron las riadas". También ha afeado a los socialistas que traten de "apuntalar un relato" que, a su juicio, "se cae a trozos".

En este punto, ha sacado pecho de las ayudas puestas en marcha por el Gobierno valenciano para la pérdida de vehículos o la pérdida de viviendas frente a las movilizadas por el Ejecutivo central y ha reivindicado que su Consell ha pagado "el 41 por ciento" frente "al 7,66%" del Gobierno central. "Está tan claro que para recibir ayudas... nada como ser hermano de un presidente de un Gobierno socialista", ha reprochado.

"SE HA CONVERTIDO EN UN ADICTO A LA MENTIRA"

En su réplica, el síndic del PSPV ha tildado "de vergüenza ajena" que Mazón no haya respondido a la pregunta de si Salomé Pradas "esperó --el 29O-- a mandar el mensaje hasta que estuviera en el Cecopi" y le ha reprochado que afirme que el relato de los socialistas "se cae a trozos". "La jueza de Catarroja dice que la palmaria ausencia de avisos suyos impidió a la población protegerse adecuadamente", ha recalcado, a lo que el jefe del Consell ha negado con el dedo.

"Se ha convertido en el yonki de la mentira, es una máquina de hacer bulos, con la manipulación del audio inculpando a una trabajadora de Aemet, engañando a los medios y a la sociedad. Les duró media hora de mentira, pero pagada con los impuestos de todos", ha censurado, al tiempo que ha lamentado que Mazón esté "empeñado en ocultar la verdad". "Se ha convertido en un adicto a la mentira", ha añadido.

Por todo ello, ha reclamado "respeto" al pueblo valenciano, que "quiere respuestas": "No puede entrar --a Les Corts-- ni por la puerta de delante ni por la de detrás, tiene que ir escondido, porque eso es de vergüenza de usted y de los diputados del PP que le sostienen".

Además, Muñoz ha preguntado al 'president' de la Generalitat si "de verdad no puede conseguir el registro de llamadas de su teléfono móvil" y, como ejemplo de ello, ha asegurado que él, ayer mismo, solicitó su registro de llamadas del último mes a los servicios de la cámara autonómica. "Y en una hora lo tenía. Usted es un mentiroso", ha remarcado.

"NO SOY YO QUIEN HUYE DE LOS SITIOS"

Finalmente, Carlos Mazón ha deslizado que él "no es el que no deja de dar la cara ni huye de los sitios". "Ese no soy yo", ha afirmado. Seguidamente, ha cargado contra la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que "reconoció que las obras en el barranco del Poyo no se hicieron por la maldita Ley de la Huerta que firmó" la ahora diputada socialista Mª José Salvador "y votaron todos ustedes".

"¿Si el sistema de detección temprana salvaba vidas, por qué nunca se puso? ¿Sobre quién pesan las vidas?", ha cuestionado, al tiempo que ha preguntado "qué piensa" de todo ello la ministra valenciana Diana Morant, de viaje "en la Antártida, donde acabarán todos ustedes, en la isla Decepción", ha zanjado.