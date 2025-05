Una cuarta manifestación masiva desafía a la lluvia para exigir la dimisión de Mazón

(Actualiza la NA6136 con el número de participantes en la protesta según datos de la Delegación del Gobierno)

València, 1 feb (EFE).- Una cuarta manifestación multitudinaria ha desafiado este sábado a la lluvia para reclamar por las calles del centro de València la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su "negligente" gestión de la dana de hace tres meses, que dejó 224 muertos, 3 desaparecidos y miles de afectados.

Miles de personas -unas 25.000 según los datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana- han secundado esta manifestación convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat Valenciana con el lema 'Mazón dimisión', el mismo que en las tres protestas que se han celebrado desde noviembre.

Si en la anterior manifestación precedieron a la cabecera varios tractores para reconocer la ayuda de los agricultores en la limpieza tras las inundaciones, en esta ocasión lo ha hecho La Nova Muixeranga d'Algemesí, para dar visibilidad a las entidades culturales afectadas por la barrancada.

Una pancarta roja con la imagen boca abajo del president de la Generalitat ataviado con el chaleco de emergencias, la frase 'Mazón dimisión' y un crespón negro como símbolo del luto por esta tragedia ha abierto la marcha en la Plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana.

La llevaban personas damnificadas, como Dolores, que perdió a su marido y a sus dos hijos y ha afirmado entre lágrimas que lo único que le ayuda a tener fuerzas para seguir viviendo es su lucha para conseguir que "haya justicia". "Me han quitado lo mejor de mi vida, el mayor tesoro que hay en el mundo", ha aseverado.

Aitana, nieta de un fallecido en el municipio de Catarroja, ha destacado que si la alerta hubiera llegado dos minutos antes su abuelo "se hubiera salvado" y ha asegurado que ningún miembro de la Generalitat se ha puesto en contacto con los familiares. "Les diría muchas cosas, pero buenas ninguna", ha afirmado.

Los paraguas y chubasqueros han protagonizado esta protesta que ha discurrido bajo la lluvia gran parte del recorrido, un agua que en lugar de deslucir la manifestación se ha convertido en "un recordatorio de aquella lluvia que cayó masivamente hace 3 meses y 2 días y que se llevó por delante a 227 personas", ha afirmado Beatriu Cardona, una de las coportavoces.

"Esta lluvia que ahora nos bendice, porque siempre viene bien, es el mejor recordatorio de cómo, como pueblo, tenemos que rebrotar, a pesar de que nos gobiernen inútiles", ha aseverado Cardona.

Las personas asistentes han mostrado carteles con frases como 'Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia', 'Asesinos' o 'Mazón vuelve a la canción', y han coreado consignas ya habituales, como 'El president a Picassent', en alusión a la cárcel valenciana.

Durante la marcha, La Nova Muixeranga d'Algemesí, entidad declarada patrimonio de la Humanidad y afectada por las riadas, ha ido levantando figuras entre los aplausos del público con música de tabal i dolçaina de Estrela Roja, que ha interpretado también temas protesta como 'L'Estaca' de Lluís Llach o 'Bella Ciao'.

La manifestación ha concluido en la Plaza de la Virgen, cerca del Palau de la Generalitat, donde se ha leído un manifiesto antes de guardar un minuto de silencio por todas las víctimas -incluidos los dos trabajadores que murieron en las tareas de limpieza-, tras el que se ha hecho sonar la alarma que llegó a los móviles el día de la dana a las 20:11 horas, cuando muchos pueblos estaban ya inundados.

El manifiesto asegura que esta catástrofe que ha transformado la vida de centenares de miles de personas tiene "unos responsables muy claros", el Gobierno valenciano, por no alertar a tiempo el día de dana, y reivindica la solidaridad y el apoyo mutuo mostrado por la sociedad valenciana.

Además, han alertado de que no hay alternativa habitacional para las personas afectadas, que los trabajos en ERTE por la dana no están cobrando la totalidad de su sueldo, y que no está garantizado el acceso de las prestaciones públicas para la reconstrucción a las personas con rentas bajas y migrantes.

"Basta de propaganda y de intercambio de acusaciones sin asumir responsabilidades. La reconstrucción no puede hacerse con mentiras y de espaldas a las personas afectadas", han afirmado los organizadores de la manifestación, que han reclamado también que la justicia depure responsabilidades legales.

La lectura del manifiesto ha finalizado con una reclamación: "Por todas las víctimas y personas afectadas por esta desgracia: Mazón, dimisión, Mazón a la prisión", tras lo que los asistentes que llenaban la plaza han coreado 'Mazón asesino del pueblo valenciano'. EFE

