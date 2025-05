Un Málaga en horas bajas pone a prueba la buena racha del Racing de Santander

Santander/Málaga, 31 ene (EFE).- El Málaga, que aún no ha sido capaz de conseguir los tres puntos en 2025, visita este sábado, a las 21.00 horas, Los Campos de Sport de El Sardinero, ante un Racing de Santander que parece haber vuelto a coger la buena dinámica de las primeras quince jornadas.

Los de José Alberto López, con dos victorias consecutivas, han recuperado el liderato de LaLiga Hypermotion, gracias, sobre manera, a la gran efectividad mostrada en ataque, ya que han conseguido anotar ocho goles en esos últimos envites.

Roko Baturina volverá a la que fue su casa durante la segunda vuelta de las dos últimas temporadas, en la que, sobre todo, la primera, en la 2022-2023, fue clave para la permanencia del Racing.

Respecto al once titular, parece que José Alberto dará continuidad a la fórmula que le sirvió para vencer a domicilio frente al Córdoba, aunque es probable que se haga un cambio en ese once titular y vuelva a repetir el 1-4-4-2 del último día en casa, en la victoria ante el Racing de Ferrol (6-0), por lo que todo apunta que Karrikaburu volverá al once, cayéndose Pablo Rodríguez.

Además, otra de las dudas que existe en ese equipo inicial es si volverá a apostar por Unai Vencedor, uno de los jugadores con más minutos del Racing esta temporada, o jugará, por primera vez como titular, la única incorporación del club hasta ahora, Víctor Meseguer, que con su entrada al terreno de juego en el Nuevo Arcángel cambió la cara al equipo.

Ambos conjuntos portarán en el partido 'Brazaletes de la esperanza', de color verde, para mostrar el compromiso del fútbol español en la lucha contra el cáncer, una iniciativa solidaria que ha puesto en marcha, una vez más, la Asociación Española contra el Cáncer.

Por su parte, el Málaga, que sigue sin ganar en el nuevo año -dos derrotas y un empate-, visita al líder tras empatar a cero en la primera vuelta en La Rosaleda y buscará su segundo triunfo a domicilio de la temporada, en la que sólo ha podido vencer como visitante al Sporting (1-3) y acumula tras derrotas ante Levante (4-2), Castellón (2-0) y Mirandés (3-2) y ocho empates.

El encuentro es fundamental para los malaguistas tras perder dos encuentros de manera consecutiva, lo que ha significado que la preocupación exista sobre todo por el nivel de juego.

La alarma existe a pesar de estar a siete puntos del descenso, ya que el calendario que tiene en la actualidad no es el más idóneo para iniciar la remontada porque después de visitar al Racing recibirá a otro de los equipos punteros, el Levante, que también lucha por el ascenso.

En cuanto a bajas, el técnico del Málaga, Sergio Pellicer, cuenta con la del centrocampista Luismi Sánchez, lesionado con una fisura costal, ya que es el ancla del centro del campo; y tendrá que buscar un sustituto, que bien podría ser Luca Sangalli o el joven Izan Merino.

Alineaciones probables:

Racing de Santander: Ezkieta; Sangalli, Javi Castro, Montero, Saúl; Andrés Martín, Aldasoro, Vencedor, Íñigo Vicente; Karrikaburu y Arana.

Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Nelson Monte, Álex Pastor, Víctor García; Larrubia, Manu Molina, Sangalli, Cordero; Lobete y Dioni.

Árbitro: Mallo Fernández (comité castellano-leonés).

Estadio: Los Campos de Sport de El Sardinero.

Hora: 21.00. EFE

1010016

ksm/ppc-jrl/cb