Almeida cree que el delegado del Gobierno quiere ser candidato y dice que con él no van "ni a la vuelta de la esquina"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que delegado del Gobierno, Francisco Martín, sigue "en la carrera por ser cabeza de cartel en 2027", para apostillar que con él no va "ni a la vuelta de la esquina".

Eso sí, ha dejado claro que con Delegación de Gobierno como institución se tienen "todas las relaciones que sean necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los servicios".

"El delegado del Gobierno no tiene que estar en la batalla política porque nos representa a todos, no es el representante del PSOE. ¿Quién es representante del PSOE? Es Óscar López este fin de semana, son sus concejales, son sus diputados en el Parlamento autonómico, pero no el delegado del Gobierno. Es inaceptable lo que está haciendo", ha criticado desde el centro de mayores de Mirasierra.

Lo hace después de que la Comunidad de Madrid haya exigido al Gobierno de España que tome las "medidas oportunas" contra su delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, al asegurar que "ha traspasado los límites de la decencia política e institucional" tras sus últimas declaraciones sobre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"En caso contrario, desde la Comunidad de Madrid no podremos mantener ningún tipo de relación institucional con el señor Martín Aguirre como delegado del Gobierno y nos limitaremos a mantener la interlocución que sea necesaria con cualquier otro representante", advierten.

PRÁCTICAMENTE NO TIENE NINGUNA RELACIÓN CON EL DELEGADO

Almeida ha trasladado a la prensa que él no tiene "prácticamente ninguna" relación con el delegado, para indicar que "las relaciones entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento van a seguir siendo igual" a través de los servicios técnicos "para garantizar la mejor coordinación".

"Pero desde mi punto de vista es imposible tener una relación adecuada con quien en todas las entrevistas y en todas sus intervenciones en redes sociales está insultando continuamente a la Comunidad y al Ayuntamiento. Por ahí nosotros no podemos pasar", ha explicado.

"INACEPTABLE"

Almeida ha dejado claro que "en la política puede haber discrepancias" pero el problema de Martín es que no entiende que "no es una figura política, no es una figura que haya sido elegida por los madrileños sino que ha sido elegido para representar a todos los madrileños en sus relaciones con la Comunidad y con el Ayuntamiento".

"Es inaceptable lo que está haciendo y cómo está insultando este delegado del Gobierno continuamente. Entiendo que sigue en la carrera por ser cabeza de cartel en las elecciones del año 2027 y que está utilizando como plataforma la delegación del Gobierno", ha afeado.