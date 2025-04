Mazón justifica la negativa inicial del PP al decreto ómnibus por "someter las ayudas de la dana al chantaje político"

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha relacionado la negativa inicial del Partido Popular al primer decreto 'ómnibus' del Gobierno, que fue tumbado por el Congreso, por haber "sometido las ayudas de la dana al chantaje político", algo que a su juicio realizó el ejecutivo de Pedro Sánchez al presentar este macrodecreto.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa, preguntado por si está cómodo con el giro que ha dado el PP al haber decidido finalmente apoyar en el Congreso el nuevo decreto con las medidas sociales pactadas entre el Gobierno y Junts, tras votar en contra del primer decreto 'ómnibus'. Entre esas medidas figuran las prestaciones para los afectados por la dana o las bonificaciones al transporte público.

"De la manera que más cómodo me siento es como mejor se ayuda a los valencianos", ha subrayado Mazón, a quien le "gustan los decretos que no vienen con chantaje".

Ha denunciado así que "el precio de ayudar a los valencianos sea darle dadivas al nacionalismo o subir impuestos", lo que ve como una "contradicción" y un "chantaje" por parte del Gobierno.

Por tanto, Mazón ha insistido en que lo que resulta más cómodo es "que todas las cosas positivas para la Comunitat Valenciana" fueran aparte de otras de las medidas incluidas en el macrodecreto.

"Las ayudas a los afectados no pueden estar vinculadas al chantaje político de nacionalistas y de separatistas. O el Gobierno declara las ayudas de la dana fuera del debate político o nos está haciendo un flaco favor a todos los valencianos, sobre todo a los más perjudicados", ha aseverado, y ha remarcado que no se trata de su "comodidad" sino de la de los afectados.

En esta línea, ha vuelto a criticar que el Gobierno vaya a darles "ayudas a cambio de subirles los impuestos". "A un afectado de la dana no se le puede decir 'te voy a dar ayudas siempre y cuando me dejes que le dé un palacete a no sé qué partido nacionalista'", ha dicho en alusión a la cesión de un palacete al PNV que también incluye el nuevo decreto que apoyará el PP.