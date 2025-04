Dani Gómez y Valera se ejercitan una parte al margen a la espera de su futuro

Paterna (Valencia), 30 ene (EFE).- Los delanteros del Valencia Dani Gómez y Germán Valera se ejercitaron una parte del entrenamiento de este jueves al margen del equipo, a la espera de su futuro en los últimos días del mercado de invierno puesto que ambos podrían salir del club de Mestalla ya que hay propuestas para que lo hagan y no forman parte de los habituales de Carlos Corberán.

Según informaron fuentes del club a EFE, los dos jugadores completaron solo una parte del entrenamiento con sus compañeros a falta de tres días para el partido contra el Celta de Vigo pero no el resto, sin que tengan molestias que lo justifiquen .

El nuevo técnico del Valencia apenas ha contado con ellos desde que se hizo cargo del equipo hace cerca de un mes. Dani Gómez, que llegó este verano cedido por el Levante con una opción de compra, entró en el minuto 88 del encuentro ante el Real Madrid, el primero del nuevo entrenador, y no ha vuelto a jugar.

Valera que este verano firmó un contrato hasta 2028 tras rescindir su acuerdo con el Atlético de Madrid, también ha participado solo unos minutos con Corberán. En su caso, entró en el minuto 85 del cruce de dieciseisavos de la Copa ante el Eldense y no solo no ha vuelto a jugar sino que no entró en la última convocatoria para el partido contra el Barcelona. EFE

