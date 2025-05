Aficionado del Albacete no gana 4 millones en La Quiniela por no confiar en su equipo

Toledo, 30 ene (EFE).- Un aficionado del Albacete dejó de ganar cuatro millones de euros por no confiar en la victoria de su equipo, tras acertar 14 resultados -incluido el pleno al quince- en La Quiniela del pasado fin de semana-, y no marcar en el boleto que el conjunto manchego lograría el triunfo ante el Almería.

A través de una videollamada publicada en su perfil de redes sociales este jueves, el Albacete dio a conocer la historia y juntó al aficionado con el delantero del equipo Jon Morcillo, autor de un doblete en dicho encuentro que, a la postre, sirvió para que el 'Alba' venciese 2-1 en el estadio Carlos Belmonte.

De este forma, el seguidor del conjunto albaceteño pasó a tener 13 aciertos -dejando inactivo el pleno al quince- y ganar una suma total de 45.000 euros.

En la videollamada, Jon Morcillo pidió "perdón" al seguidor, ya que por su "culpa" hizo que "dejase de ganar mucho dinero", algo por lo que reconoció sentirse "culpable".

"Es la primera vez que no me alegré de que el Albacete metiese gol", confesó el aficionado durante la conversación, y señaló: "Siempre me tira mucho el corazón, pero dije: voy a ir con cabeza, que llegan flojillos".

Como final a esta anécdota, ambos protagonistas pactaron quedar para cenar en el futuro.

El Almería ocupa en la actualidad el tercer lugar de la Segunda División con 43 puntos, en puestos de ascenso, mientras que el Albacete es decimotercero con 24. EFE