Valverde ve "feo" no dejar animar y De Marcos pide "respeto" en esas situaciones

Bilbao, 29 ene (EFE).- Ernesto Valverde consideró "feo" el hecho de que el domingo hubiese aficionados del Athletic Club no dejasen animar a otros seguidores rojiblancos, una situación para la que Oscar de Marcos pidió "respeto" y que deriva de la decisión de una parte de la grada de animación de San Mamés de declararse en huelga indefinida de animación.

Tanto el entrenador del conjunto bilbaíno como el capitán entraron a valorar este miércoles, en la previa del partido de Liga Europa de mañana ante el Viktoria Pilsen en San Mamés, el conflicto que se ha desatado entre la parte de la grada de animación que está en huelga indefinida y los dirigentes del club, críticos con su comportamiento.

"Sí, sé que hay un poco de lío con determinadas cuestiones, pero hablar de esas cosas externas nos debilita. Pensar demasiado en ese tipo de cuestiones nos aleja de lo nuestro. Que haya gente que venga al campo y no anime es una elección personal. Pero que no dejen animar a otros es un poco más feo, o bastante más feo. Y como es una situación tan fea es mejor no dedicarle mucho tiempo", dijo el técnico.

"Lo que dijeron Unai (Simón) e Iñaki (Williams) es el sentir del vestuario. Todos somos necesarios en el club pero el respeto tiene que estar siempre. Y los que no dejaron cantar sobrepasaron ese respeto y eso es lo que al vestuario no gustó. Es algo que no va con el Athletic", dijo De Marcos alineándose con las palabras de Simón y Williams tras el partido del domingo.

Los dos fueron muy críticos con esos comportamientos y Simón invitó a los que no querían dejar animar a otros a quedarse en casa.

"Son cuestiones que a nosotros nos quedan lejos, tenemos que centrarnos en lo nuestro. El Athletic es muy grande y esas cuestiones se deciden en otros sitios", resumió un Valverde que, como De Marcos, creen que mañana deben centrarse en lo que pase sobre el terreno de juego.

En ese sentido, el capitán considera que "seguir hablando" de estos "asuntos es beneficiar a los equipos que vengan a San Mamés".

El técnico, por su parte, no quiere "pedir nada" a su afición para mañana, ya que cree que debe se el equipo el que anime a la grada. "No pedimos nada y no me gusta nada pedir a los demás, la gente estará conectada al partido si nosotros estamos conectados", alertó.

Tanto Valverde como De Marcos, por otro lado, aseguraron que ven "bien" a Alex Berenguer tras el intento de robo que sufrió en su casa estando en ella, aunque asumen que "el susto importante" que se llevó tardará en olvidarlo. "El susto fue muy grande y él y su mujer necesitarán un tiempo para que se le quite", lamentó el capitán.

De Marcos también ve "bien" en los entrenamientos en Lezama a Unai Simón, quien a raíz de sus declaraciones del domingo ha sufrido numerosos insultos en las redes sociales. "Me lo han tenido que decir porque no tengo redes a y a Unai le he visto como siempre", desveló. EFE

(foto)