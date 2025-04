Laso: No es una final contra el Barça, pero el resultado es importante

Vitoria, 29 ene (EFE).- El entrenador del Baskonia, Pablo Laso, acostumbrado a no mirar el resultado de los partidos, sino el juego de su equipo, apuntó en esta ocasión que el partido contra el Barça “no es una final, pero el resultado es importante”.

El técnico vasco explicó en una rueda de prensa que se han dejado varios partidos de Euroliga por el camino que les hubieran hecho estar en otra posición, por eso subrayó el encuentro ante los culés, que espera que sea “muy atractivo” porque los dos han ido “de menos a más” en la competición.

“El Barcelona está siendo muy competitivo en las últimas fechas”, analizó y añadió que el juego del Baskonia “ha mejorado” y están creciendo como equipo.

“El Barcelona es una gran plantilla, en Mónaco jugaron uno de sus mejores partidos con Darío (Brizuela) muy importante al final”, avisó el técnico, que calificó a Kevin Punter como “uno de los mejores jugadores de Europa”, además de destacar la dirección de Juan Núñez y Tomas Satoransky, así como la fuerza de Joel Parra y la rotación en el juego interior.

Ambos equipos ya se han enfrentado dos veces esta temporada, las dos en Barcelona, con una victoria para cada equipo.

“En el primer supimos reducir muchos sus situaciones de ventaja pero en el partido de Euroliga nuestras pérdidas de balón nos lastraron demasiado”, lamentó.

Laso volverá a contar con toda la plantilla al completo tras la recuperación de Tadas Sedekerskis, pero admitió que “a veces es más complicado meter jugadores a que se lesionen”.

Sobre el regreso del capitán del Baskonia valoró que les da “versatilidad”. “Es muy sólido y aporta en muchas posiciones”, agregó.

Preguntado por la evolución de Trent Forrest, respondió que “era normal”. “La adaptación tenía que ser progresiva y trabajamos para que entienda lo que le pedimos para su mejora y la del equipo”, desveló Pablo Laso que indicó que han detectado “que en los inicios de cuarto, juega cómodo con alguien que le ayude en el manejo de balón”,

Confesó que le gustan los equipos que juegan rápido a baloncesto y argumentó que el pase provoca esa rapidez, pero con matices. ”Para eso tienes que defender y jugar al contraataque y no tiene que jugar rápido un jugador, sino el equipo”, consideró.

Finalmente, sobre la Final Four, dijo que entiende la controversia acerca de la Final Four se celebre en Abu Dabhi. "No he estado y ojalá vaya con el Baskonia”, ironizó. EFE

