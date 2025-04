Desconcierto entre algunos cargos del PP tras anunciar Feijóo el apoyo al decreto pactado con Junts

La decisión del PP de Alberto Núñez Feijóo de votar a favor del nuevo decreto ómnibus del Gobierno pactado con Junts ha provocado desconcierto en las filas del partido. Algunos cargos consultados por Europa Press no ocultan su "sorpresa" por el "giro" del 'no' emitido hace una semana al 'sí' que ha confirmado hoy la cúpula del partido, máxime cuando incluye el palacete de París para el PNV y mantiene las medidas antidesahucios que recogía el texto rechazado hace una semana en el Congreso.

Pocas horas después de que el BOE haya publicado el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, el PP ha avanzado a través de su cuenta oficial en 'X' que votará a favor, a pesar de que en las últimas horas había repetido --por boca de distintos portavoces-- que estudiaría "en profundidad" el decreto antes de desvelar el sentido de su voto en el debate del Congreso, que se celebrará en febrero.

Varios dirigentes del PP consultados por Europa Press han admitido que la decisión les ha dejado "descolocados", dado que hace justo una semana el Grupo Popular votó en contra en el Pleno del Congreso por "regalar un palacete el París al PNV", por incluir "medidas que facilitan la inquiokupación" y por "subir el IVA de los alimentos", cuestiones que, según han subrayado, se mantienen en el texto actual.

"Lo de la inquiokupación sí que es un tema capital y nos va a perseguir por mucho que hagamos pedagogía", ha advertido un veterano dirigente del PP, que confiesa que se habría mantenido en el "no" o como mucho habría apostado por la abstención en el Congreso.

EL PALACETE DE PARÍS Y EL CHOQUE CON EL PNV

El nuevo decreto del Gobierno incluye la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al transporte y las ayudas a los afectados por la dana, tres de las exigencias del PP, pero también el palacete de París para el PNV.

Ese palacete --que fue incautado por la Gestapo y entregado a Franco, y que ahora alberga la sede del Instituto Cervantes-- fue una de las principales razones por las que los 'populares' rechazaron hace una semana el anterior decreto ómnibus en el Pleno de la Cámara Baja.

"Sí a subir las pensiones. Sí a ayudar a Valencia. Sí a descuentos en el transporte. No a la mentira. No al chantaje. No a este Gobierno", ha asegurado el PP vía tuit, una forma de comunicar la decisión que también ha sido cuestionada entre algunos cargos de la formación.

HACER "PEDAGOGÍA"

Algunos dirigentes del PP consideran que van a tener que hacer "pedagogía" para explicar este "giro de 180 grados", después de haber puesto el foco en el palacete del PNV o las medidas que "facilitan la inquiokupación".

"La idea que trasladamos es que el PP siempre acaba arrastrando los pies con el PSOE cuando no tenemos ninguna necesidad de votar a favor", ha resumido un cargo del partido. "Y encima el Gobierno y el Partido Socialista nos van a chulear", ha añadido otro.

Las fuentes consultadas coinciden en que Vox "aprovechará esta jugada" para atacar a Feijóo. Esta misma tarde, el partido de Santiago Abascal ha arremetido contra el PP por "ceder" ante el Gobierno y ha reiterado su voto en contra al nuevo decreto ómnibus.

"No hay que tener miedo, ni al Gobierno, ni a su discurso, ni a sus insultos. Hay que enfrentarlo sin complejos porque es la única manera de defender a los españoles de sus cacicadas", ha afirmado la portavoz parlamentaria de Vox en el Congreso, Pepa Millán.

OTROS CARGOS DEL PP RESPALDAN EL 'SÍ'

Otras fuentes del PP han señalado que, aunque puede "chirriar" que el Grupo Popular vote 'sí' a un decreto del Gobierno de Sánchez, el partido no podía permitirse que calara la estrategia del jefe del Ejecutivo de que el Partido Popular se opone a la subida de las pensiones.

"El sí ahora tiene más encaje. Cuando no podíamos votar sí era hace una semana", han indicado las fuentes consultadas, que admiten que el presidente del Gobierno ha estado "hábil" en su estrategia y "juega el partido".

'GÉNOVA' JUSTIFICA SU DECISIÓN FRENTE AL "NO A TODO" DE VOX

Desde el equipo de Feijóo han justificado el voto a favor del nuevo decreto asegurando que el PP tenía que "romper el relato del Gobierno" acerca de que no están a favor de la revalorización de las pensiones.

"Votaremos Sí a esta rectificación, por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte. Que su incompetencia y debilidad no perjudique a quien no lo merece", ha confirmado el PP en el mensaje que ha difundido en su cuenta oficial de la red social 'X'.

Además, el PP ha salido a responder a las críticas del partido de Abascal. "Vox se quedará en el lado de la tabla del no a todo por sistema. El desahogo es más fácil de defender. Pero el sentido de estado del PP está por encima y no queremos perjudicar a los ciudadanos por culpa de la incompetencia del Gobierno", han señalado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP.

Asimismo, las mismas fuentes han recalcado que el PP de Feijóo seguirá defendiendo que se desbloquee la Ley Antiokupación que el Grupo Popular aprobó en el Senado y dejará claro que no está a favor de la "cesión" del palacete de París al PNV.