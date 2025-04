Balde: "Me sorprendió que me llamaran 'negro de...' porque el capitán del Getafe es negro"

Sant Joan Despí (Barcelona), 28 ene (EFE).- El lateral Alejandro Balde, que en el Getafe-Barcelona de LaLiga denunció insultos racistas por parte de aficionados del equipo madrileño, ha asegurado que le sorprendió que este hecho sucediera cuando el capitán del Getafe, Djene Dakonam, es negro como él.

"Fue una situación complicada, recibí varios insultos, pero porque 3 o 4 personas te insulten no hay que generalizar a todo el fútbol español. Creo que actué bien al informar. A mí que me llamen 'negro de...' no me importa. Soy negro y estoy orgulloso de ello. Me sorprende, porque el Getafe tiene un capitán negro", ha afirmado este martes, en la rueda de prensa previa al partido ante el Atalanta.

En la rueda de prensa previa al duelo de 'Champions' contra el Atalanta, el lateral catalán ha instado a sus compañeros a denunciar, como hizo él, cuando reciban insultos racistas.

Respecto a la visita del conjunto italiano al Estadio Lluís Companys, Balde ha alertado de que este miércoles tienen "un partido importante" aunque ya estén clasificados para los octavos de final, pues todavía pueden quedar primeros de la liguilla.

"El Atalanta es un gran equipo, está haciendo un muy buen papel y el año pasado ganaron la Liga Europa", ha destacado el defensa azulgrana, quien considera que el Barça llega a este encuentro "en un gran momento", tras remontar al Benfica a domicilio en 'Champions' (4-5) y golear al Valencia en LaLiga (7-1), un resultado que les ha dado "mucha confianza".

La escuadra de Hansi Flick lleva anotados 101 goles en 32 partidos, el mejor promedio de los últimos 35 años. Pero Balde ha recordado que "ganar partidos y títulos" es lo más importante. "Por muchos goles que metas, hay que ganar los títulos", ha insistido.

El canterano, cada vez más asentado en el once, ha hecho balance de su evolución desde que llegó al primer equipo azulgrana: "Mí primera temporada fue muy buena. La segunda fue más complicada. No es fácil volver de una lesión de seis meses y jugar todo. Todo es un proceso. No todos somos como Pedri y Lamine (Yamal), que nacen con un talento increíble".

En cualquier caso, Balde ha opinado que ahora está "en una buena versión", y que con la llegada del técnico alemán sigue "en un proceso de adaptación, de mejorar y de seguir aprendiendo".

Su buen momento contrasta con el del delantero Ansu Fati, uno de sus "mejores amigos" dentro del vestuario y que casi no cuenta para Flick.

"Compartimos muchas cosas. Él está en una situación complicada, pero lo más importante es que está animado, con ganas de mejorar y jugar. Volverá, porque tiene un talento increíble. Es uno de los mejores del mundo. Que continúe así, es muy joven y tiene muchas cosas por mejorar y aprender", ha afirmado. EFE

