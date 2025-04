Kubo admite que "ha sido una vergüenza de partido"

San Sebastián, 26 ene. (EFE). - El extremo derecho de la Real Sociedad Takefusa Kubo, tras la dolorosa derrota por 0-3 ante el Getafe CF, admitió que "ha sido una vergüenza de partido".

"Hay que pedir perdón a la afición, a los que nos aplauden y no lo merecemos", indicó a Dazn el delantero nipón tras el partido.

Kubo destacó que el equipo sufrió "en todo" y que no dieron una. "No hemos dado una y no hay nada bueno que sacar" añadió.

Sobre qué puede hacer la Real para revertir la situación, el japonés recalcó no saber qué le falta al equipo. "Más que nunca tenemos que estar unidos, pero después de tres derrotas, de poco sirve que yo esté aquí hablando" concluyó. EFE

ash/og