Cervera: "Es un palo duro, pero no vamos a tirar la toalla nunca"

Santa Cruz de Tenerife, 25 ene (EFE).- El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, reconoció que la derrota de este sábado ante el CD Eldense (0-1) es un "palo duro", pero aseguró que no se van dar por vencidos en el intento de lograr la permanencia en LaLiga Hypermotion.

El técnico blanquiazul dijo en la conferencia de prensa posterior al partido que les costó llevar la iniciativa en el juego, ante un rival que acumuló muchos futbolistas atrás, pero lamentó que encajasen el gol decisivo en la única ocasión que tuvo el Eldense.

"No nos dejaron espacios y no pudimos utilizar velocidad para crear peligro, y cuando no estaba pasando nada en nuestra portería, que te den un golpe así cuesta mucho remontarlo", admitió Cervera, además de reconocer que el defensa Sergio González cometió un error porque debió ser más contundente en esa acción, pero quiso salir con la pelota jugada.

Tras perder ante un rival directo, el entrenador del Tenerife entiende que haya aficionados que ya vean el futuro "muy negro", pero asegura que "no vamos a tirar la toalla nunca", porque a pesar de perder, no ha visto "a un equipo muerto, o que nos hayan pasado por encima".

Por ello, sigue siendo "optimista", porque es su "obligación" y también porque lo cree "de verdad", aunque sabe que no tienen "poco margen de error".

Cervera apuesta por "mantener la calma", recuperar anímicamente a sus futbolistas, intentar darles "una luz" de esperanza, y pensar que pueden ganarle el próximo miércoles al Deportivo de La Coruña, de nuevo en el Heliodoro, en el partido que tienen aplazado. EFE

