Víctor Claver y Players Hub 360 guían a los atletas hacia su nueva vida

Barcelona, 24 ene (EFE).- El exjugador de la NBA Víctor Claver anunció su retirada el pasado verano y, tras casi dos décadas en la élite del baloncesto, tuvo que enfrentarse a la misma pregunta que tantos otros jugadores: "¿Y ahora qué?". Para responder esta cuestión, un grupo de deportistas de élite ha formado Players Hub 360, un proyecto que, entre otras iniciativas, organizará cursos de formación pensados por y para atletas profesionales.

"Hacer las cosas con otras personas genera más impacto que hacerlas solo. Esta es la idea principal, generar un impacto en el deporte desde los propios deportistas que tenemos una experiencia y conocemos el negocio, para ayudar sobre todo a otros deportistas y transmitir lo que hemos aprendido durante nuestras carreras", explica Claver en una entrevista con EFE.

Players Hub 360 está impulsado por una veintena de deportistas de distintas disciplinas, entre los que también destacan el tres veces campeón mundial de triatlón Mario Mola, el número uno del baloncesto 3x3 en España Carlos Martínez y el portero del Málaga Alfonso Herrero, entre otros. Además, varias personas del mundo empresarial se han unido al proyecto para aportar su experiencia y conocimientos en distintas áreas.

Claver cuenta que esta idea surge "de varios deportistas para generar una comunidad para hacer proyectos en común" y que, tras "un proceso largo", ahora empieza a "ver la luz". Para empezar, Players Hub 360 ofrecerá a partir de febrero, en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, tres cursos sobre inversión, emprendimiento, y transición y desarrollo laboral dirigidos a deportistas.

Más allá de invertir en el proyecto, los atletas se han implicado en el diseño de los cursos y algunos incluso son ponentes. Además, Players Hub 360 también ha adquirido un club de fútbol madrileño de una categoría baja para reorganizarlo y potenciarlo siguiendo la estela del Wrexham inglés.

"El curso de inversión es fundamental para los deportistas. Esa formación te puede dar un criterio a la hora de invertir o de saber en quién confías para que te gestione las inversiones. También es importante la transición al mundo laboral, que es donde estoy ahora mismo. Yo me la he hecho un poco por mi cuenta, pero tener especialistas y deportistas que te hablen sobre ello ayuda mucho cuando llegas a este punto de tu vida", remarca Claver.

El exjugador destaca que, ante esta "incertidumbre", existe el riesgo de "hundirte" y hay que "ver el abanico de posibilidades que tienes por delante a una edad joven". "Es fundamental hacer el cambio de chip, ver la retirada como el inicio de algo y no como el final. Lo que hemos vivido como deportistas es una suerte y no lo vamos a recuperar, pero hay muchas más opciones de futuro. No todo se acaba cuando termina la carrera deportiva", incide.

Claver confiesa que la adaptación a esta nueva vida "está yendo bien" y admite que durante el tramo final de la pasada campaña trató de "prepararse mentalmente" para un desenlace que ya anticipaba. "Eso me ha ayudado a tomármelo con más tranquilidad, sabiendo que era lo que yo quería y con la seguridad de que era el paso adecuado. Hay deportistas a los que les viene más de sopetón, no están preparados, y ahí vienen los problemas", añade.

El exjugador del Valencia Basket y el Barça, entre otros clubes, recuerda que en varias ocasiones intentó conciliar su carrera deportiva con los estudios, pero lo dejó por incompatibilidad. Por ello, considera "fundamentales" las herramientas que ofrece la educación online para compaginar la formación con los viajes durante la temporada y así "tener el apoyo académico que te facilite el poder formarte durante la carrera".

"Cada vez se habla más de esto. Antes era un poco tabú, pero los jugadores cada vez son más conscientes de que después de la carrera hay algo más", celebra Claver, que actualmente estudia un curso de gestión deportiva de la FIBA. Con todo, admite que se encuentra "en un proceso de expansión tras salir de la burbuja" del deportista profesional, en un año en el que prioriza pasar más tiempo con su familia.

"Ahora estoy explorando para ver lo que me gusta, dónde puedo encajar y dónde puedo aportar más. Lo que me planteo es poder ayudar a otros deportistas desde mi experiencia. Es una suerte haber tenido esta trayectoria, quiero trasladar mi experiencia a los deportistas más jóvenes para ayudarles durante la carrera y también después, para evitar problemas tras la retirada. Fomentar estos cursos es una forma de hacerlo", concluye. EFE

xsf / lv/og