Mazón acusa a Sánchez de "deslealtad institucional" por ir a Valencia sin avisar

Madrid, 23 ene (EFE).- El president de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, ha calificado de "deslealtad institucional de primer orden" la visita de este jueves a Valencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para una reunión con alcaldes de la dana sin avisar al Gobierno valenciano.

Preguntado por los periodistas tras las presentación de la oferta turística de la Comunitat Valenciana en la segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), Mazón ha dicho que "lo que ha hecho Pedro Sánchez hoy en Valencia no es que sea una deslealtad institucional" hacia su persona sino "al presidente de la Comunidad Valenciana, que representa más de cinco millones de españoles".

Para el president valenciano, "en cualquier país democrático y normal del mundo que el presidente del Gobierno vaya a un territorio, a una comunidad, y ni avise, además en estas circunstancias, es una deslealtad institucional".

"Pero lo importante no es que sea una deslealtad institucional, ni siquiera que me haga un feo a mí, que ya me da igual lo que me puede hacer Pedro Sánchez, lo que perjudica es a la coordinación para mejorar las ayudas a los afectados, que son los grandes perjudicados de que el Comisionado del Gobierno, siendo de Valencia, haya ido reunirse antes con Castilla-La Mancha, que me parece muy bien, y no le dejen hacerlo con la con el Gobierno de la Generalitat para coordinar, mejorar y agilizar las ayudas".

También ha criticado que el propio presidente Sánchez "haya decidido reunirse sólo con municipios", reunión de la que le han trasladado que "de los 28 que había, sólo les han dejado hacer preguntas a dos".

Mazón ha considerado que el Gobierno "una vez más vuelve a hacer las cosas tarde y mal" y, aunque sí se alegra de que este jueves el Ejecutivo se haya acordado "un poco por primera vez y después de muchas semanas de los ayuntamientos", ha recriminado que no haga lo mismo con el Gobierno de la Comunitat Valenciana ya que no aporta fondos para la reconstrucción de las infraestructuras dañadas por la dana sanitarias, educativas y sociales.

De estas instalaciones, ha insistido en que su reforma o reconstrucción deberá ser financiada exclusivamente con los fondos autonómicos, sin ayuda del Ejecutivo central.

De esta forma, Mazón ha afirmado que el Gobierno mintió cuando prometió "la máxima colaboración con la Generalitat" y "recursos ilimitados" al servicio de los afectados puesto que, en realidad, "los valencianos vamos a tener que pagarnos solitos nuestros centros de salud, colegios, centros sociales y carreteras nuevas o reformadas".

"Toda la labor social que tenemos que reconstruir va a recibir cero euros por parte del Gobierno" circunstancia, según Mazón, por la que este jueves Sánchez "no ha querido coordinarse con nosotros".

Del mismo modo, ha calificado de "extraordinariamente relevante y grave que el Gobierno de España durante años no haya renovado el barranco del Poyo, teniendo el proyecto y los recursos, sin haberlo hecho" ya que "eso fue que provocó la gran riada". EFE

